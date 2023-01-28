Bakalım istifa edecek mi? DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'i zora sokacak video

HaberTürk yayınına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, partisinden kimsenin "Türklüğü Anayasa'dan çıkaracağız demediğini" iddia etti.

"Tek bir DEVA Partili dediyse ben istifa ederim"

Ekmen, karşısında bulunan Mustafa Ilıcalı'ya, "Bu program devam ederken tek bir DEVA Partisi yetkilisinin Türklüğü Anayasa'dan çıkartacağız cümlesi kullandığını ispat ederseniz, ben bu partiden istifa ederim" dedi.

2015 yılında AK Parti'den milletvekili adayı olan Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu da "Türklük kelimesini çıkartıyoruz demedi. Ben konuşmayı dinledim öyle bir şey söylemedi" diyerek Mustafa Ilıcalı'yı yalanlamaya çalıştı ve ısrarla Mehmet Emin Ekmen'e destek verdi.

"Türklüğü anayasadan çıkartacağız" demişti

DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, Radyo Sputnik'te gazeteci Enver Aysever'in sorularını yanıtlarken "Anayasa'dan Türklüğü çıkartacaklarını" söylemişti.

"Türkiye'de Atatürk milliyetçiliği diye bir tarif var. Siz başka bir tarif mi getiriyorsunuz? Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusuna Sanem Oktar, şu yanıtı vermişti:

"Doğru. Kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacaktır. Farklılıklar arasında birini diğerine karşı ayrıcalıklı kılan bir tercihte bulunulmayacaktır. Her vatandaşı eşitlik temelinde kapsayan bir anlayış benimsiyoruz."

Sanem Oktar, Enver Aysever’in "Öyleyse Anayasada artık ‘Türkiye’ye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk’tür’ denilmeyecek. Doğru mu anlıyorum?" sorusuna ise şöyle yanıt vermişti:

"Evet, denilmeyecek. Anayasanın 66’ncı maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. Yani o maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Biliyorsunuz mevcut maddede ‘Türk anne-babadan doğma’ gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz."