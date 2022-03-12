Bakalım Alçı mı Ersoy mu gidecek! Asker montunu giydin de o tayt ne Nagehan?

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, üzerinde Ukrayna üniforması varken, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile röportaj yaptığı anlara ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşması, "gazetecilik etiği" tartışmasını da beraberinde getirdi.

Asker montunu giydin de o tayt da ne Nagehan?

Üzerinde Ukrayna askeri üniforması, altında da taytı olan Nagehan Alçı, fotoğrafın içeriğinin eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla bir röportaj olduğunu açıkladı.

Bakalım Ersoy mu Alçı mı gidecek!

Alçı, paylaştığı fotoğraf sebebi ile kamuoyunun tepkisini çekti. Nagehan Alçı'ya bir tepki de Habertürk TV sunucusu Mehmet Akif Ersoy'dan geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, "İnsan şimdi Grup Yorum’dan, bağımsızlık mücadelesi veren Ukrayna halkı için de 'Defol Rusya!' şarkısı bekliyor." dedikten sonra şöyle devam etti:

Gazetecilik madem müsaade ediyor(!), arkadaşlarımızı zamanında Irak kamuflajı veya Filistin bayrağıyla da görmek isterdik.

İkili arasında yaşanan "üniforma" polemiğinden sonra Habertürk yönetiminin Nagehan Alçı'yı mı yoksa Mehmet Akif Ersoy'u mu cezalandıracağı bilinmiyor.