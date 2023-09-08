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Yerel Bak sen şu uyanığa! Tüccarın teklifini duyan çiftçi şaşkına döndü
Yerel

Bak sen şu uyanığa! Tüccarın teklifini duyan çiftçi şaşkına döndü

Yeniakit Publisher
2023-09-08 14:23:00 -

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tüccarın tarlada limona 3 TL değer biçmesine kızan çiftçi ağaç sökerek tepki gösterdi.

Bereketli topraklarıyla birçok meyve ve sebze yetişen Hatay'da narenciye hasadı başladı. Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde çiftçiler aylardır verdikleri emeğin karşılığında hasada başladı. Bölgede çiftçilik yapan Doğan Atılgan, tüccarın 3 TL'lik teklifi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Atılgan, 4 yıldır emek verdiği ağaçlarını tüccara ‘size yar etmem' diyerek söktü ve bu anları sosyal medyada paylaştı.

Doğan Atılgan, limonunu 3 TL'lik teklife satacağına odun yapacağını ifade ederek “Ben bu limonları 4 senedir yetiştiriyorum. Tüccar getirdim, dalında 3 liraya verirsen alırım. Utanmaz herif hiç yüzü kızarmadan 3 lira teklif ediyor. Ona vereceğime 3 liraya odun yapar kullanırım. Limonun güzelliğine bak yıllardır emek veriyorum, 3 Lira para biçiyor ona vereceğime söker odun yaparım daha iyi. Ona da yar etmem” dedi.

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Yorumlar

alirıza

pazarda torbası 17 lira içinde 7 tane limon varbir kilo gelmez
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