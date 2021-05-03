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Gündem Bak sen şu Portakal'a! Hem eleştir hem doğum günü partisi yap
Gündem

Bak sen şu Portakal'a! Hem eleştir hem doğum günü partisi yap

Tam kapanma kararı alınmadan önce ‘yeterli önlem alınmadığını’ iddia ederek hükümeti eleştiriler yönelten FOX TV'nin eski haber spikeri Fatih Portakal’ın, yaklaşık 20 arkadaşıyla doğum günü partisi düzenlemesi büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 10:51:00 -
Bak sen şu Portakal'a! Hem eleştir hem doğum günü partisi yap

Türkiye, 17 gün sürecek tam kapanmaya geçtiğimiz cuma günü başladı.

Yollar, sokaklar önemli ölçüde boş kalırken, nüfus yoğunluğunun olduğu yerler genellikle yazlık bölgeler oldu.

Tweet atmıştı, parti verdi

İçişleri Bakanlığı, tam kapanmada denetimlerini sıklaştırırken; kurallara uymayanlar yine sosyal medyada boy göstermeye başladı.

26 Nisan 2021’de “Aylardır Türk Tabipler Birliği’nin istediği tam kapanma geldi. Uygulanabilirse sonuç iyi olacaktır. Soru şu; iktidar bu süre boyunca evlerde yurttaşları mağdur etmeden ve kendi de uyarak planlamasını sürdürebilir şekilde yaptı mı? Umarım bu kez eline yüzüne bulaştırmaz. Pratiği göreceğiz.” şeklinde tweet atan Fatih Portakal, doğum günü partisi düzenlendi.

Birçok kullanıcı tepki gösterdi

Tam kapanma kararı alınmadan önce ‘yeterli önlem alınmadığını’ öne sürerek hükümeti eleştiren, kararın ardından da rotasını Marmaris’e çeviren Portakal, burada kalabalık arkadaş grubuyla eğlendi, bu anları da bir fotoğrafladı.

Fatih Portakal’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf tepki gördü.

Henüz açıklama yok

Birçok kullanıcı, tam kapanma uygulamasının yapıldığı şu günlerde yaklaşık 20 arkadaşıyla maske ve mesafe kuralına uymadan parti veren Portakal’a, birkaç gün önce attığı tweet’ini sordu.

Portakal’dan konuyla ilgili herhangi bir paylaşım henüz gelmedi.

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Yorumlar

1905

birini eleştirmeden önce öz eleştiri yap portakal efendi önce sen uy yasaklara
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