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"Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" 58 yıl sonra yeniden dinleyiciyle buluştu

Piyanist, şarkıcı Bozkurt İlham Gencer, "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı eseri 58 yıl sonra yeniden müzikseverlerin beğenisine sundu

02 Eylül 2019 Pazartesi 21:38
"Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" 58 yıl sonra yeniden dinleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İlk Türkçe sözlü pop şarkısı ünvanına sahip "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı eser, 58 yıl aradan sonra Bozkurt İlham Gencer'in seslendirilmesiyle yeniden kayıt altına alındı.

Albüm tanıtımı öncesi AA muhabirine bilgi veren Gencer, "Yıllar sonra bu şarkıyı yeniden, çok büyük bir teknoloji ve büyük bir orkestra eşliğinde doldurduk. Daha sonra da bana bunun Fransızca orijinalini okuttular. Netice itibariyle bugün 58 yıl önce olan şarkı yeniden hayata geçti." diye konuştu.

Gencer, bugüne kadar yanında olan dinleyicilerine teşekkür ederek, "Beni 78 yıldır piyano başında tuttular ve hiç bıkmadan dinlediler." dedi.

Fecri Ebcioğlu'ndan bir yabancı şarkıya Türkçe söz yazmasını istediğini anlatan Gencer, bu şarkıyla ilk defa Türkçe sözlü pop şarkı söyleyen kişinin kendisi olduğunu belirtti.

Şarkının ilk kaydını yaptıklarında oldukça zorlandıklarını söyleyen Gencer, "Uçak geçtikçe Yeşilköy'de kayıt yaptığımız stüdyonun sigortaları atıyordu. Üç günde bir şarkıyı zor doldurduk." şeklinde konuştu.

Gencer, bu şarkıyla ilk defa bir klibinin çekildiğini belirterek, "Daha önce hiç klibim olmadı. Müziğe başladığım zaman 16 yaşındaydım. Klip çekmeyi bırakın böyle modern stüdyolar da yoktu. Televizyon yoktu. Ben şanslıyım ki 95 yaşımda ilk klibim oldu. Çok sevinçliyim." değerlendirmesini yaptı.

Tanıtım toplantısında Türkçe ve Fransızca çekilen kliplerin izlenmesinin ardından Gencer, piyanonun başına geçerek, "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" parçasını ve İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Etkinliğe Gencer'in ailesi, dostları, sevenleri ve müzik dünyasından birçok isim katıldı.

Plak ve CD olarak satışa sunulan albümde eserin altı farklı versiyonu bulunuyor. Dağhan Baydur prodüktörlüğünde yapılan yeni kayıtlarda, Gencer'e Eylem Pelit ve orkestrası eşlik ediyor.

Destek vokallerde ise Sara Deniz Baydur, Ece Mumay, Dağhan Baydur ve Paul Dwyer yer alıyor.

Bob Azzam'ın "C'est Ecrit Dans Le Ciel" adlı eserine Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı sözler, ilk defa 1961'de Bozkurt İlham Gencer yorumuyla hayat bulmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 21:38
  1. Bak Bir Varmış Bir Yokmuş
  2. Bozkurt İlham Gencer

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