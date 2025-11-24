  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
Otomotiv Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü
Otomotiv

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bolu'da düzenlenen Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayağında büyük bir tehlike yaşandı. Yarış güzergahına aniden giren sivil bir araç, çarpışmaya neden oldu. Ralli pilotu Eren Alver ve co-pilot Onur Şirimoğlu'nun hızlı refleksleri sayesinde çarpışma hafif atlatılırken, ekibin yarışa devam edemeyerek çekilmek zorunda kaldığı kaza anları araç içi kameraya saniye saniye yansıdı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da gerçekleştirilen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayağı, zorlu mücadelelerin yanı sıra yürekleri ağıza getiren bir olaya sahne oldu.

Baja Bolu yarışında etap güzergahına aniden giren sivil araç, büyük tehlikeye yol açtı. Tecrübeli pilotların hızlı refleksleri sayesinde çarpışma hafif atlatılırken, her iki araçta hasar oluştu. Pilotlar kazayı yara almadan atlattı ancak yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

2025 TÜRKİYE BAJA ŞAMPİYONASINDA GÜVENLİK İHLALİ

26 araç ve 52 sporcunun start aldığı yarışlar, dün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Sporcular, toplam 247 kilometrelik özel etaplarda zorlu parkur koşullarına karşı mücadele verdi. Yarış sırasında ise yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.

Etap üzerinde aniden sivil bir aracın yarış güzergahına girmesi, neredeyse büyük bir kazaya sebep olacaktı. Ralli pilotu Eren Alver ve co-pilot Onur Şirimoğlu, refleksleri sayesinde anlık manevra ve frenle çarpışma hafif şekilde gerçekleşti. 2 araç da hasar aldı ancak pilotlar kazayı yara almadan atlattı. O anlar, ralli aracının araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sebebiyle Alver–Şirimoğlu ekibi yarışa devam edemedi ve etaptan çekilmek zorunda kaldı.

Organizasyon yetkilileri, parkura sivil araç girişinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlatırken, sporcular olası bir facianın kıl payı atlatıldığını belirtti.

Hava yastıkları açılmadı, iki kardeş takla atan otomobilde can verdi
Hava yastıkları açılmadı, iki kardeş takla atan otomobilde can verdi

Gündem

Hava yastıkları açılmadı, iki kardeş takla atan otomobilde can verdi

Euro NCAP şaştı kaldı! Skoda testleri alt üst etti! Her otomobili 5 yıldızlı
Euro NCAP şaştı kaldı! Skoda testleri alt üst etti! Her otomobili 5 yıldızlı

Otomotiv

Euro NCAP şaştı kaldı! Skoda testleri alt üst etti! Her otomobili 5 yıldızlı

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Yaşam

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Nevşehir’de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir’de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Yerel

Nevşehir’de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Araç park halindeki otomobilin üzerinden uçtu
Araç park halindeki otomobilin üzerinden uçtu

Yaşam

Araç park halindeki otomobilin üzerinden uçtu

Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı
Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı

Yerel

Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23