  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

BAİB'in 15 yönetim ve denetim kurulu üyesi istifa etti

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Ergin Civan: - "Denetim kurulu üyesi, asil ve yedek yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla tüm görevlerimizden ayrılıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:42:36 -
BAİB'in 15 yönetim ve denetim kurulu üyesi istifa etti

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Ergin Civan ile yönetim ve denetim kurulu üyesi 14 kişi istifa etti.

Civan yaptığı yazılı açıklamada, 2018'deki BAİB Genel Kurulu'ndan bugüne kadar büyük bir gurur ve özveriyle sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirdi.

BAİB'in Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde ihracatın sevk ve idaresinde saygın ve köklü bir kuruluş olduğunu belirten Civan, 2 yıl önce büyük bir heyecan ve motivasyonla göreve gelen yönetim kurulundaki kişilerin uzun yıllara dayanan bilgi, birikim ve deneyimlerini Batı Akdeniz ihracatçılarının hizmetine sunmak ve köklü kuruluşun işlevselliğini artırmak adına hiç vakit kaybetmeden çalışmaya, proje geliştirmeye başladığını ifade etti.

Geride kalan 2 yıllık süre zarfında proje geliştirme ve uygulamanın yanı sıra birliğin sevk ve idaresiyle temsilinde ortaya konulan vizyonun yönetim kurulunda derin ayrılıkların oluşmasına yol açtığını bildiren Civan, şunları kaydetti:

"Bu durum da birliğin sağladığı faydayı minimumun da altına indirecek kadar zaafiyete neden oldu. Yönetim kurulunun görev yapma imkanı ortadan kalktı. İşlevsizliğin had safhada, kişisel hırs ve menfaatlerin ön planda olduğu bir ortamda görevde kalma ısrarının, sorumlusu olduğumuz şehirlere, sektörlere ve ihracatçılarımıza zarar vereceği düşüncesiyle denetim kurulu üyesi, asil ve yedek yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla 4 yıllığına seçilmiş olduğumuz tüm görevlerden bugün itibarıyla ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Civan, yönetim kurulu asil üyeleri Süleyman Duran, Erol Gür, Bahadır Erdoğan, İsmail Özandaç, İsmail İsmailoğlu ile yedek üyeler Ferda Durdu, Sait Altun, Kadir Köklü, Emrah Karaalp, İbrahim Dedeli, Osman Ekinci ile Denetim Kurulu üyeleri Necmi Bahçeci, Günseli Çobanoğlu ve Mustafa Dimen'in istifa ettiğini bildirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı