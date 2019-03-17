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Bahtiyar: “Katma değerli üretim ile refaha ulaşacağız”

Millet İttifakı’nın İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, üreten Denizli ile işlenmiş ürün üretiminin artacağını, daha fazla katma değerli üretim ve markalaşma ile Denizli’nin refaha ulaşacağını söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 13:54
Bahtiyar: “Katma değerli üretim ile refaha ulaşacağız”

Millet İttifakı’nın İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, üreten Denizli ile işlenmiş ürün üretiminin artacağını, daha fazla katma değerli üretim ve markalaşma ile Denizli’nin refaha ulaşacağını söyledi.


Bahtiyar, ilçe gezileri kapsamında Kale ilçesine ziyaret etti. Hemşehrilerini ziyaret eden Bahtiyar, Üreten Denizli Modeli’ni anlattı. Bahtiyar, üreten Denizli’de üretimin sürekli olarak destekleneceğini ifade etti. “Üretmek de yetmez, işlemek lazım” diyen Bahtiyar, “Üreten Denizli’de ürün üretiminin desteklenmesinin yanında, katma değerli ürün elde etmek için işleme ve paketleme tesislerini hayata geçireceğiz. Böylelikle üreticilerimizin tarım ürünlerinden daha fazla gelir etmesini sağlayacak, katma değerli üretimle hep birlikte refaha ulaşacağız” diye konuştu.



“Markalaşma sorun olmayacak”


İşleme tesislerinin yanında markalaşmak için paketleme tesislerinin de kurulacağını dile getiren Bahtiyar, “Tarımda markalaşmak için paketleme tesislerini de hayata geçireceğiz. İşlenen ürünlerin markalaşma çalışması yine Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleri, gerekirse ortaklığı ile gerçekleşecek. Bu işleme ve paketleme tesislerini de üretim gerçekleşen hemen her bölgede kuracağız. Modern standartlardaki işleme ve paketleme tesisleriyle tarım üretimimizde bugüne kadar Denizli’nin en önemli eksikliklerinden olan markalaşma sorununu da aşmış olacağız” ifadelerini kullandı.


Bahtiyar, gerek duyulan bölgelere soğuk hava depoları da yapacaklarını dile getirerek, “Tarımda Ar-Ge çalışmalarını da hızlandıracak, kooperatifler ve birlikler aracılığı ile planlı üretim ve satışı gerçekleştireceğiz. Böylelikle çiftçimiz daha çok para kazanacak, Denizlimiz kalkınacak” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:54
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