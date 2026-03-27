Bahri Tanrıkulu: Türkiye Open 2026’da üst düzey rekabet ve yoğun katılım var

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Türkiye Open 2026) büyük bir heyecanla devam ediyor. Organizasyona dünyanın dört bir yanından yoğun katılım sağlanırken, Türk sporcular ilk günden itibaren başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, müsabakaların yüksek tempoda ve büyük bir rekabet içinde sürdüğünü belirtti. Turnuvanın poomsae kategorisiyle başladığını hatırlatan Tanrıkulu, Türk Milli Takımı’nın bu alanda takım halinde şampiyonluğa ulaştığını ifade etti.

Başkan Tanrıkulu, organizasyonun tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Sporcularımız kıyasıya mücadele ediyorlar. İlk gün itibariyle poomsae kategorisiyle başladık, Türk Milli Takımı yine takım halinde şampiyon oldular. Çok yoğun bir katılım var. Dün itibariyle sporcularımız para kyorugide ve para poomsaede çok güzel mücadeleler sergilediler.

Özellikle para kyoruginin G2 turnuvası olması sebebiyle dünyadan da çok yoğun bir katılım vardı. Dünya ranking sıralamasındaki hemen hemen bütün sporcular buradaydı. Sporcu kardeşlerimiz çok güzel mücadele edip madalyalar kazandılar. Bugün itibariyle de yıldızlar kategorisinde sporcularımız yarışıyorlar. 2 gün boyunca yıldızlar kategorisi, ardından 2 gün gençler kategorisi ve son 2 günde de büyükler kategorisinde müsabakalar yapılacak.”

Organizasyonun hem sportif hem de atmosfer açısından üst düzey bir seviyede ilerlediğini belirten Tanrıkulu, “Gerçekten çok güzel bir ortam ve ambiyans var. Sporcularımız kıyasıya yarışıyorlar ve onların en güzel şekilde yarışmaları için de bütün şartları oluşturduk” diye konuştu.

Hakem kadrosunun uluslararası standartlarda oluşturulduğuna dikkati çeken Tanrıkulu, yurt dışından 62 hakemin görev aldığını ve yerli hakemlerle birlikte müsabakaların adil ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Tanrıkulu, açıklamasının sonunda turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, organizasyonun gerçekleşmesinde destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya teşekkür etti. Türk taekwondosunun dünya çapındaki konumuna vurgu yapan Tanrıkulu, bu tür organizasyonlarla Türkiye’nin organizasyon gücünü bir kez daha ortaya koyduklarını ifade etti.