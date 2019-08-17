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Bahreyn’li Mohamed Kayseri Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu

Kayseri Şehir Hastanesi’ne sağlık turizmi kapsamında dünyanın dört bir yanından hasta gelmeye devam ediyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:25
Bahreyn’li Mohamed Kayseri Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu

Kayseri Şehir Hastanesi’ne sağlık turizmi kapsamında dünyanın dört bir yanından hasta gelmeye devam ediyor.


8 ay önce Bahreyn’de geçirdiği hipertansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle sol tarafı felç kalan 40 yaşındaki Mohamed Casim Mohamed isimli hasta, yaptığı araştırmalar sonucunda rehabilitasyon tedavisi alabilmek için uzman kadrosu, fiziki şartları ve tıbbi donanımı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğini tercih etti. Türkiye’ye gelerek tedaviye başlayan Casim Mohamed Kayseri Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu. Günlük hayatını sürdüremez hale gelen ve ülkesinin ordusunda asker olarak görev yapan Casim Mohamed sağlığına tekrar kavuşabilmek için rehabilite merkezi ararken Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine ulaştı. Sağlık Turizmi kapsamında hastaneyle iletişime geçen hasta Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine kabul edildi. Sol tarafındaki felç nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Mohamed, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde fizyoterapistler eşliğinde günlük 60 dakika robotik yürüme tedavisi ve hidroterapi havuzlarında egzersiz programlarıyla tedavi edilip, kolundaki ve bacağındaki kaslara ultrason eşliğinde botilinum toksini uygulandı. Bu tedaviler neticesinde kol ve bacak kaslarının gücü artarken yürümesi de daha dengeli hale gelen Mohamed, toplamda 21 günlük bir tedavinin ardından taburcu edilerek ülkesine uğurlandı. 21 gün boyunca kendisini tedavi eden doktoru Doç. Dr. Serap Tomruk Sütbeyaz, "Muhammed hastanemize Bahreyn’den geldi. Sol taraf kol ve bacağında güçsüzlük şikayeti ile başvurdu. Biz inme diyoruz bu hastalığa. Inme nedeniyle yürümesinde zorluk da mevcuttu. Hastanemizde, bugün 18. Seansını aldı. Fizyoterapist ile fizik tedavi uygulamaları, robotic rehabilitasyon ve aynı zamanda havuz tedavisi aldı burada. Aynı zamanda benim tarafımdan enjeksiyon da yapıldı. Şu an geldiği zaman gore, çok daha iyi bir dengeye sahip ve yürüme hızı arttı, oturma dengesi gördüğünüz gibi çok daha iyi. Bu şekilde tedavisini düzenledik" dedi.


Sağlığına kavuşan Muhammed ise; "“Bahreyn’den geldim ve hastaneniz hakkında çok güzel şeyler duydum. Birkaç kişi burayı bana tavsiye etti, buradaki gelişmiş teknoloji nedeniyle de burayı tercih ettim. Buradan çok memnunum. Personeller çok ilgilendiler ve hizmet çok güzel. Doktor hanım benim için çok uğraştı ve bu yüzden giderek kendimi daha iyi hissediyorum. Her şeyden çok memnunum ve herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:25
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