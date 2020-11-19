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Dünya Bahreynli isim bunu da söyledi! "Hepimiz siyonistiz"
Dünya

Bahreynli isim bunu da söyledi! "Hepimiz siyonistiz"

Bahreynli Gazeteci Emced Taha, "Hepimiz Siyonistiz ve İsrail'in yanında İran'a karşı duruyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:36:00 -
Bahreynli isim bunu da söyledi! "Hepimiz siyonistiz"

Bahreynli Gazeteci Emced Taha, İsrailli i24 televizyonuna konuştu.

İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarına değinen gazeteci, "Her şey güvenli ve sağlıklı bir ortamda daha mutlu yaşamak için. Kimse "Siyonist" diyerek bizi susturmasın. Siyonist olmak; inşa etmek, geliştirmek ve insanlara neşe getirmek anlamına geliyorsa, o zaman hepimiz öyleyiz" ifadelerini kullandı.

Haber7'nin aktardığına göre Emced Taha, "Hepimiz Siyonistiz ve İsrail'in yanında İran'a karşı duruyoruz" diyerek, Tahran'ın saldırganlığını sürdürdüğünü ve İsrail'in silahlarıyla İran'ı yok edebileceğini söyledi.

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