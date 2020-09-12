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Aktüel Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler
Aktüel

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler

Yeniakit Publisher
2020-09-12 04:18:37 -
Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler

İSTANBUL (AA) - Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi Başkanı Abdurrahim Şeyhi, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını "Filistinlilere ihanet" olarak nitelendirdi.

Şeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın Filistinlilere karşı ihanet, şehitleri ve esirleri sırtından vurmak olduğunu kaydetti.

Filistinlilerin yüzyılın anlaşmasına karşı direniş için birleştikleri bir zamanlamaya dikkati çeken Şeyhi, bazı devletlerin geri dönerek böyle hassas bir dönemde onlara ihanet ettiklerini belirtti.

Şeyhi, Bahreyn ve daha önceden de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD Başkanı Donald Trump'a ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya önlerindeki zorlu seçim dönemlerinde bedelsiz hizmet ettiklerini vurguladı.

Normalleşme anlaşmalarının rejimlerin anlaşması olarak kalacağını belirten Şeyhi, Bahreyn ve BAE halklarının bu adımı kesinlikle reddetmeye devam edeceklerini dile getirdi.

- Ürdün

Ürdün, İsrail ile tüm barış anlaşmaları ve Bahreyn ilişkilerindeki normalleşmenin etkisinin Tel Aviv'in yapacaklarına bağlı olduğunu açıkladı.

Son normalleşme anlaşmasına ilişkin Ürdün'ün yaptığı ilk yorum Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi'den geldi.

Safadi, "İşgal olduğu gibi kalır, İsrail barış sürecinin dayandığı temelleri yıkıp toprakları ilhaka, yerleşimlerin inşa ve genişletilmesine ve Mescid-i Aksa'ya karşı ihlallere devam ederse çatışma tırmanacak ve derinleşecektir. Bölge halklarının kabul ettiği, bölgesel ve uluslararası zorunluluk olan adil bir barışı bölge kesinlikle göremeyecektir." ifadelerini kullandı.

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