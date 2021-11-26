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Sağlık Bahreyn'den yeni varyant kararı
Sağlık

Bahreyn'den yeni varyant kararı

Bahreyn, Güney Afrika ve Botsvana'da görülen ve koronavirüsün B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini "kırmızı ülkeler" kategorisine aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 20:00:00 -
Bahreyn'den yeni varyant kararı

Bahreyn, Güney Afrika ve Botsvana'da görülen ve koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini "kırmızı ülkeler" kategorisine alarak bu ülkelerden gelenlere seyahat yasağı getirdi.

Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Ekibi'nin tavsiyesi üzerine Sivil Havacılık İşleri, kırmızı liste sisteminin yeniden etkinleştirilmesine karar verdi ve listeye 6 ülkeyi dahil etti.

Söz konusu 6 ülkenin Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Lesoto ve Eswatini (eski adıyla Svaziland) olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu ülkelerden Bahreyn'e geçici olarak girecekler de dahil olmak üzere kırmızı listedeki ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişinin askıya alındığı belirtildi.

Bahreyn'de ikameti olanlara ise istisna tanınacağı belirtildi.

Yeni varyant

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan koronavirüsün B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

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