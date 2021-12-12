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Dünya Bahreyn'den Lübnan'a nota
Dünya

Bahreyn'den Lübnan'a nota

Bahreyn, "düşman unsurların başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenlemesi" nedeniyle Lübnan'a protesto notası verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 22:49:00 -
Bahreyn'den Lübnan'a nota

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, "düşman unsurların başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenlemesi" nedeniyle Lübnan'a protesto notası verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terörü destekleyen düşman unsurların, Bahreyn aleyhindeki iddialarını yayınlama amaçlı basın toplantısına Beyrut'un ev sahipliği yapmasını kınıyoruz. Esef duyduk." ifadesi kullanıldı.

Lübnan Hükümetine protesto notası verildiği aktarılan açıklamada, Beyrut'un yaptığı bu ev sahipliğinin, "devletlerin egemenliğine saygı ve içişlerine karışmama ilkelerinin açık ihlali" anlamına geldiği belirtildi.

Bunun ayrıca, Arap Birliği Sözleşmesi ve uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili Arap Birliği Genel Sekreterliği'ne de "Bahreyn'in Lübnan tarafının dostane olmayan bu adımını kınayan" resmi bir protesto notası gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, basın toplantısının içeriği ve bu unsurların kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Soruşturma açılması talimatı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Bahreyn'den "yasaklı" bir hareketin, ülkeye yönelik eleştirilerde bulunduğu basın toplantısına ilişkin soruşturma açılmasını istedi.

Mikati'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın Bahreyn'i kötüleme yeri olarak kullanılmasının ve Bahreyn'in içişlerine karışılmasının reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada, Başbakan'ın, yaşananların bir an önce soruşturulmasını, tekrarının önlenmesini ve yürürlükteki yasalara uygun olarak gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği aktarıldı.

Körfez medyasında yer alan haberlere göre, Bahreyn'deki yasaklı muhalif hareket El-Vifak mensupları, Beyrut'taki bir otelde geçen hafta basın toplantısı düzenlemiş ve bu toplantıda Manama yönetimine eleştiriler yöneltmişti.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler de Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin ekim ayındaki açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken bu ifadeler üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış, Kardahi'nin sözlerinin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti. Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Açıklamaları ile diplomatik krize yol açan Kardahi, 3 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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