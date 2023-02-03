Bahreyn'den İslam ülkelerine örnek 'oruç' kararı!
Bahreyn, Ramazan ayı boyunca öğrencilerin rahat oruç tutabilmeleri için uzaktan eğitim yapma kararı aldı.
Yeniakit.com.tr
Bahreyn Parlamentosu'ndan tüm İslam ülkelerine örnek olacak bir karar çıktı.
Ramazan ayı boyunca eğitimin ülke genelinde uzaktan yapılmasına karar verildi.
Öğrencilerin rahat oruç tutmaları için alındığı belirtilen karara ilişkin, Bahreyn Parlamentosu'nun resmi internet sitesinde şu ifadeler yer aldı:
Ramazan ayı boyunca "uzaktan eğitim" önerisine ivedilikle onay verildi ve hükümete sunuldu.