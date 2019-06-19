Bahreyn'deki konferansa protesto

Münübe Yılmaz

Bahreyn'deki el-Vifak Ulusal-İslam Hareketi, Beyrut’ta Filistinli ve Araplardan oluşan bir grupla, Manama'da gersekleşecek Amerikan-Siyonist konferansını protesto eden bir gösteri düzenleneceğini açıkladı. Bahreyn el-Vifak Ulusal-İslam Hareketi, "Barış ve Refah için Yönetim" başlıklı bir konferans düzenleneceğini dile getirerek, konferansta Bahreyn’in, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırdığı barış planının başlangıcı olan konferansa ev sahipliği yapması pritesto edilecek. "Bu konferansa Filistinliler ve Araplar katılacak. Filistinliler, Arap ülkeleri ve Bahreyn, son olarak ortaya atılan Yüzyılın Anlaşması gibi Siyonistlerin yararna olan ve Filistin meselesinin ticareti projelerine karşıdır." açıklamasında bulunan El-Vifak hareketi güvenlik güçleri, ordu ve istihbaratın Siyonist projenin hizmetinde olduğunun altını çizerek, yüzyılın Anlaşması'nın ilk adımlarına ev sahipliği yaparak Bahreyn'in de bu planı destek olduğu intibası uyandırdığını belirtti. ABD, 25 Temmuz'da Filistin topraklarına yatırım çekmek ve Filistinlilerin durumunu iyileştirmek iddiasıyla 25 Temmuz'da Bahreyn'in başkenti Manama'da bir konferans düzenleneceğini açıklamış, Filistin hükümeti ve iş adamları da konferansa katılmayacaklarını vurgulayarak, boykot çağrısında bulunmuşlardı.