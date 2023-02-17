Bahreyn'de TV kanalları Türkiye için yayın yapacak

Bahreyn devlet televizyonu BTV, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için canlı yayında bağış kampanyası gerçekleştirecek.

Bahreyn Enformasyon Bakanlığı ve BTV'nin sosyal medya hesaplarından konuya dair paylaşımlar yapıldı.

Suriye ve Türkiye'deki depremzedeler için bugün yerel saatle 17.00'de "Dayanışma Günü" adı altında canlı yayınlanacak bağış programı, 20.00'ye kadar devam edecek.

Bahreyn'de Kraliyet İnsani Çalışmaları Kurumu, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için acil insani yardım yapılması talimatı vermiş, Kurum, tüm kuruluşlara, özel sektördeki firmalara ve halka yardım kampanyasına katkıda bulunma çağrısında bulunmuştu.

Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Nasser bin Hamad Al Halife'nin sponsorluğunda 14 Şubat'ta yardım kampanyası başlatılmıştı.

Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl da aynı gün 11,6 milyon Türk lirası değerinde insani yardım malzemesi taşıyan uçağın Adana'ya gönderildiğini duyurmuştu.

Çakıl, depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ta başlattıkları acil yardım kampanyası kapsamında ise 60 ton ayni yardım toplandığını ifade etmişti.

Ayrıca Bahreyn'in gönderdiği 35 kişilik ekip Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

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