Bahreyn ve Mısır, "Hamed-3"e başladı! Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn ve Mısır orduları hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla "Hamed-3" isimli ortak askeri tatbikata başladı.

Bahreyn ve Mısır orduları "Hamed-3" isimli ortak askeri tatbikata başladı. Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, iki ülkenin hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla askeri iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen tatbikat Bahreyn'de başladı. Tatbikat kapsamında iki ülke deniz kuvvetlerinin yeterliliği ve savaş gücünün artırılması hedefleniyor. Hamed-1, 2015 yılında icra edilmişti Haberde, askeri tatbikatın bitiş tarihine ilişkin ise bilgi verilmedi. Bahreyn ve Mısır, Nisan 2015’te Hamed-1, Mart 2017’de de Hamed-2 tatbikatını icra etmişti.

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