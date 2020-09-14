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Aktüel Bahreyn Savunma Bakanı, İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Aktüel

Bahreyn Savunma Bakanı, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:52:54 -
Bahreyn Savunma Bakanı, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Bahreyn Savunma Bakanı Korgeneral Abdullah bin Hüseyin el Naimi, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

Bahreyn'in resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Naimi ile Gantz, yaptıkları telefon görüşmesinde, İsrail ile Bahreyn arasında 11 Eylül'de varılan "normalleşme" anlaşmasının Orta Doğu'daki bölgesel istikrar için önemini konuştu.

Haberde iki bakanın, İsrail ve Bahreyn arasında bölgesel istikrarı güçlendirecek askeri alandaki ortak beklentilerle iş birliğine vurgu yaptıkları kaydedildi.

Ayrıca haberde, İGantz'ın Bahreynli mevkidaşını resmi bir ziyaret için İsrail'e davet ettiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Bahreyn ile İsrail arasında varılan anlaşmayı "Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi" şeklinde nitelendirmişti.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.


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