Bahreyn Kralı, Muhammed bin Zayed'i aradı! Akla ziyan sözler

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dünya kamuoyundan tepki yağarken, birtakım Arap ülkeleri ilginç açıklamalarına devam ediyor.

Son olarak Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki anlaşmaya destek çıkarken, Kral Hamed bin İsa Al Halife'nin de Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile telefonda görüştüğü duyuruldu.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, söz konusu anlaşmayı "tarihi bir başarı" olarak niteledi. Telefon görüşmesinde, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasından dolayı Muhammed bin Zayed'i kutladı.

Bahreyn resmi haber ajansında yer alan habere göre Bin İsa, "barışa dönük tarihi adım" olarak nitelediği normalleşme anlaşmasının "barış çabalarını" ileriye götüreceğini, Orta Doğu'da istikrarı açacağını öne sürdü.

Söz konusu anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaştıklarını belirtti. Trump'ın mesajının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu da, “Bu tarihi bir gün” dedi.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.