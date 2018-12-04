0553 313 94 23

Bahreyn Kralı çok beğendi, Putin'den bizzat istedi

Bahreyn Kralı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kullandığı zırhlı limuzini çok beğendiği ve istediği belirtildi.

04 Aralık 2018 Salı 07:04
Bahreyn Kralı çok beğendi, Putin'den bizzat istedi

Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Çeşitli ülkelerden limuzinle ilgili sinyaller gelmeye başladı, Bahreyn de bunlardan biri. Ancak henüz seri üretimine başlanmadı, henüz sayılı araç var. Gelecekte satış mümkün" dedi.

3 farklı model var

'Kortej' projesi kapsamında Aurus Senat'ın yanı sıra 'Kommendant' ve 'Arsenal' isimli iki farklı araç daha geliştirildi.

Fiyatı 10 milyon rubleden başlayacak

Aurus limuzininin satışlarına 2019'da başlanacak. Fiyatı ise tahminen 10 milyon rubleden (788 bin TL) başlayacak.

Putin, 7 Mayıs'ta göreve başlarken kullandı

Putin, ilk kez 7 Mayıs'taki göreve başlama töreninde kullandığı yeni limuziniyle görüşmeye gelmişti. Limuzin, ABD Başkanı Donald Trump'la Finlandiya'da yapılan görüşme için de Helsinki'ye götürülmüş ve böylece ilk kez ülke dışında kullanılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 07:04
  1. OTOMOBİL Haberleri
  2. OTOMOBİL

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    24 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü! İşte fiyatı
    1. 24 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü!..
    2. AK Parti'den önemli yasa teklifi!..
    3. Kaçış yok! 3 ay içinde tam 325 bin..
    4. Tarihi Yarımada'yı "koruma" hamlesi
    5. Kraliçe Elizabeth'e şok! Öldürüldüler
    6. ABD'li senatör Graham'dan Suudi..
    7. Ortalığı karıştıran pozisyon
    8. 'Sarı isyan' yayılıyor: Meclis’i..
    9. AB resmen onay verdi! Zam geliyor...
    10. Suudi Prense bir şok daha! Kontrol..
    11. Bahreyn Kralı çok beğendi, Putin'den..
    12. 40 gün sonra ilk kez görüntülendi
    13. TSK'da 'Lazer teknolojisi' ASELSAN..
    14. "ABD Kongresi Suudi Prens Muhammed'e..
    15. Trump'tan elektrikli otomobil..
    16. Otobüs şoförüne silahlı saldırı
    17. KDC'deki ebola salgınında ölümlü vaka..
    18. AB resmen onay verdi! Zam geliyor...
    19. Erdoğan: Maduro'dan talep ettim uygun..
    20. Venezuelalı askerlerden Erdoğan'a..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!