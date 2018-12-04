Bahreyn Kralı çok beğendi, Putin'den bizzat istedi

Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Çeşitli ülkelerden limuzinle ilgili sinyaller gelmeye başladı, Bahreyn de bunlardan biri. Ancak henüz seri üretimine başlanmadı, henüz sayılı araç var. Gelecekte satış mümkün" dedi.

3 farklı model var

'Kortej' projesi kapsamında Aurus Senat'ın yanı sıra 'Kommendant' ve 'Arsenal' isimli iki farklı araç daha geliştirildi.

Fiyatı 10 milyon rubleden başlayacak

Aurus limuzininin satışlarına 2019'da başlanacak. Fiyatı ise tahminen 10 milyon rubleden (788 bin TL) başlayacak.

Putin, 7 Mayıs'ta göreve başlarken kullandı

Putin, ilk kez 7 Mayıs'taki göreve başlama töreninde kullandığı yeni limuziniyle görüşmeye gelmişti. Limuzin, ABD Başkanı Donald Trump'la Finlandiya'da yapılan görüşme için de Helsinki'ye götürülmüş ve böylece ilk kez ülke dışında kullanılmıştı.