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Dünya Bahreyn Kralı Al Halife, CIA Direktörü ile görüştü
Dünya

Bahreyn Kralı Al Halife, CIA Direktörü ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-04-06 07:41:00 -
Bahreyn Kralı Al Halife, CIA Direktörü ile görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Bahreyn ve ABD arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Kralı Al Halife, başkent Manama'ya ziyarette bulunan CIA Direktörü Burns ile görüştü.

Görüşmede, Bahreyn ve ABD arasındaki "yakın ikili ilişkileri ve ortak işbirliğinin çeşitli alanlarda kaydettiği yüksek ilerleme" ele alındı.

Kral Al Halife, iki ülke arasındaki "tarihi ilişkiden, karşılıklı anlayış, işbirliği ve yardımlaşma ile öne çıkan uzun bir geçmişe dayanan ortak güvenlik çalışmalarından" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD yönetiminin çalışmalarına işaret eden Al Halife, "ABD’nin güvenlik ve istikrarı pekiştirmede, bölgesel ve küresel barışı güçlendirmede oynadığı etkili role" değindi.

Görüşmeye, Veliaht Prens ve Başbakan Şeyh Selman bin Hamad Al Halife, Bahreyn Kraliyet Muhafız Komutanı Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Nasır bin Hamad ve Bahreyn Kralı'nın şahsi temsilcisi Abdullah bin Hamad da katıldı.
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CIA Direktörü Burns, 13 Ocak'ta Libya'yı, ardından da Filistin ve İsrail'i ziyaret etmişti.

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