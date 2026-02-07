  • İSTANBUL
Dünya Bahreyn ile Fransa arasında savunma anlaşması
Dünya

Bahreyn ile Fransa arasında savunma anlaşması

Bahreyn ile Fransa arasında savunma anlaşması

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife’nin Paris ziyareti kapsamında Bahreyn ile Fransa arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife’nin Paris ziyareti kapsamında Bahreyn ile Fransa arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Bahreyn ile Fransa arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, resmi ziyarette bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Kral Hamed ile Macron, tüm alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Taraflar, diyalog ve diplomatik çözüm yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi ve gerilimlerin azaltılması için gösterilen çabaları da görüştü.

Bahreyn Kralı'nın Fransa temasları kapsamında iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya, Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Yüksek Savunma Konseyi Genel Sekreteri Şeyh Nasır bin Hamed ile Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Alice Rufo imza attı.

