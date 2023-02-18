Bahreyn devlet televizyonunda Türkiye yayını! Tam 3,6 milyon dolar toplandı

Bahreyn devlet televizyonu, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağış programı düzenledi. Yapılan yardımlarla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplam 1 milyon 348 bin dinar (3,6 milyon dolar) toplandı.