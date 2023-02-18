Bahreyn devlet televizyonunda Türkiye yayını! Tam 3,6 milyon dolar toplandı
Bahreyn devlet televizyonu, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağış programı düzenledi. Yapılan yardımlarla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplam 1 milyon 348 bin dinar (3,6 milyon dolar) toplandı.
Bahreyn devlet televizyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedeler için bağış kampanyası gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm dünyadan destek gelmeye devam ediyor. Bahreyn devlet televizyonunda da Türkiye'deki depremzedeler için bağış kampanyası düzenlendi.
Yerel saatle 17.00'de "Dayanışma Günü" adı altında canlı yayınlanan bağış programı 20.00'da son buldu.
Toplam 1 milyon 348 bin dinar toplandı
Programda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplam 1 milyon 348 bin dinar (3,6 milyon dolar) toplandı.