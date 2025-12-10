Bahis soruşturmasında skandal ortaya çıktı! 'Karşılıklı gol yap ben illa ki gol yerim'

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan isimlerin dijital materyal incelemelerinde bahis oynadıklarına ilişkin fotoğraf ve yazışmalar olduğu belirtildi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Tutuklanan şüpheli Yunus Emre Tekoğul'un yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor'da futbol oynadığı kaydedilen yazıda, şüphelinin 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük - Sakaryaspor müsabakasına "maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı anlatıldı. Bu maç Karagümrük'ün 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

MESAJ TESPİT EDİLDİ

Yazıda ayrıca şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, bir yasa dışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj, ilgili bahis sitesine ait kupon, yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesaj tespit edildiği belirtildi.

Tekoğlu'nun WhatsApp'ta Selim Y.'nin, "Kazanır mısınız, Manisa kötü" sorusuna, "Gir gir ayarlayacağız biz maçı. Kanka umut bile iniyor maça, KG (karşılıklı gol) bas garantile, illaki gol yerim ben" cevabı verdiği, ikili arasında başka bir konuşmada ise pazarlık yapıldığı görüldü. O konuşma şöyle;

Selim Y: İyi kazandırdınız Yunus'um.

Yunus: Ne kadar kazandın?

Selim Y: 400

Yunus: 50'si benim.