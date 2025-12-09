Çin'den dikkat çeken altın hamlesi: Rezervler 13. ay üst üste artırıldı

Çin Merkez Bankası, Kasım ayında altın rezervlerini üst üste 13. ay artırarak uluslararası piyasalarda dikkatleri üzerine çekti. Resmi verilere göre, ülkenin altın stoku bir önceki ay 74,09 milyon ons iken, Kasım ayında bu miktar 74,12 milyon onsa yükseldi.

Bu artışla birlikte, Çin'in toplam altın rezervinin parasal değeri 297,2 milyar dolardan 310,7 milyar dolara ulaştı.

ÇİN, EKİM AYINDA 53 TONLUK ALTIN ALIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

Altın rezervlerindeki bu artışın yanı sıra, aynı dönemde Çin’in döviz rezervleri de hafif bir artış gösterdi. Döviz rezervleri, 3,343 trilyon dolardan 3,346 trilyon dolara çıktı.

Uzmanlar, Çin Merkez Bankası’nın düzenli altın alımlarının küresel altın fiyatlarının yükselmesinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları Ekim ayında 53 tonluk net altın alımıyla yılın en yüksek aylık talebini kaydetti. Bu miktar, bir önceki aya kıyasla yüzde 36’lık bir artışı ifade ediyor.

Dünya'dan Damla Kaya'nın aktardığına göre, Ocak-Ekim döneminde toplam altın alımları 254 tona ulaşsa da, son üç yıla göre artış daha ılımlı bir seyir izledi. Ekim ayındaki güçlü altın talebini, özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları yönlendirdi.