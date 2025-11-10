  • İSTANBUL
Spor Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme
Spor

Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hakem Zorbay Küçük ile ilgili kararını duyurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün idari tedbirinin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar açıklandı.

Kurulun aldığı karar şu şekilde:

"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Karar verilmiştir."

