  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı

99 bin tavuk itlaf ediliyor: Hollanda’da 6. Kuş Gribi vakası

'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' iddiası! Cumhuriyet yazarı Terkoğlu gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı

Suriye’ye ihracatta rekor artış: Yüzde 54 sıçrama

‘Hatay’da enkazlara panel’ yalanı: Yapılan binlerce deprem konutuna rağmen utanmadılar!

Darısı Türkiye'nin başına... Komşu ülkede idam kararı

Döner kanat hava aracı simülatörleri için ABD’li şirket ile stratejik ortaklık HAVELSAN'dan dev işbirliği

Ya imana geldiler ya da şeytanlık peşindeler? Duy ama sakın inanma CHP cami yapmak istiyor

Ses kaydında neler var neler! “İpin bizim elimizde…” CHP’li belediyede “iş karşılığı bağış” iddiası
Spor Bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi
Spor

Bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında düğmeye bastı. Aralarında çok tecrübeli isimlerin de bulunduğu 5'i üst klasman toplam 30 gözlemci, "bahis oynadıkları" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 5'i üst klasman, 25'i de klasman olmak üzere toplam 30 gözlemcinin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

PFDK'ye sevk edilen gözlemciler şöyle:

Üst klasman: Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk

Klasman: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıdırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı

PFDK'dan bahis kararı: Skandal dosyada ceza yağdı
PFDK'dan bahis kararı: Skandal dosyada ceza yağdı

Spor

PFDK'dan bahis kararı: Skandal dosyada ceza yağdı

Adalet Bakanı’na bahis tutuklusunun imzaladığı formayı vermişlerdi… Fenerbahçe’den açıklama geldi
Adalet Bakanı’na bahis tutuklusunun imzaladığı formayı vermişlerdi… Fenerbahçe’den açıklama geldi

Gündem

Adalet Bakanı’na bahis tutuklusunun imzaladığı formayı vermişlerdi… Fenerbahçe’den açıklama geldi

Yasa dışı bahis dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert uyarısının ardından dev düzenleme için düğmeye basıldı.
Yasa dışı bahis dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert uyarısının ardından dev düzenleme için düğmeye basıldı.

Gündem

Yasa dışı bahis dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert uyarısının ardından dev düzenleme için düğmeye basıldı.

Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması
Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması

Gündem

Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması

Türkiye’nin gündemindeki uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş operasyonları Cuma hutbesinde: Hepsi senin elinde!
Türkiye’nin gündemindeki uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş operasyonları Cuma hutbesinde: Hepsi senin elinde!

Gündem

Türkiye’nin gündemindeki uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş operasyonları Cuma hutbesinde: Hepsi senin elinde!

Selçuk İnan’dan flaş transfer ve bahis açıklaması
Selçuk İnan’dan flaş transfer ve bahis açıklaması

Spor

Selçuk İnan’dan flaş transfer ve bahis açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23