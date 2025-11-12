Bahis skandalında üçüncü dalga yolda: Sıra teknik adam ve başkanlarda

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Türk futbolundaki bahis skandalına yönelik başlattığı "temiz eller" operasyonu derinleşerek devam ediyor.

İKİNCİ DALGADA 1024 FUTBOLCU SEVK EDİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda hakemlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesiyle başlayan sürecin ikinci aşamasında büyük bir deprem yaşandı. Federasyon, bahis oynadığı tespit edilen, içlerinde Süper Lig'den isimlerin de bulunduğu tam 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti.

ÜÇÜNCÜ DALGA KAPIDA: TEKNİK ADAMLAR VE BAŞKANLAR HEDEFTE

Gelinen noktada soruşturmanın kapsamının daha da genişlediği ve üçüncü bir dalganın yolda olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, bu kez sıranın teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerlerde olduğu kaydedildi.

Bahis skandalına adı karışan bu isimlerin de, daha önceki sevklerde olduğu gibi TFF'nin resmi internet sitesinden kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Açıklanan isimlerin TFF Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edileceği ifade edildi.

Türk futbolunda bahis iddialarıyla ilgili soruşturmanın önümüzdeki süreçte daha da derinleşeceği tahmin ediliyor.