  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kadın müşteri taksiciyi hastanelik etti: Köprü parası, uygulama parası derken yolu da uzatınca kafasını yardı!

Nagehan Alçı ‘Kaynağım güvenilir’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi

İmamoğlu soruşturmasında perde aralanıyor! İddianamenin satır aralarından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı!

Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! AK Parti'den flaş açıklama

Suç örgütünde fondaş gazetecilerin görevi belli oldu! Bastır parayı CHP’yi ele geçir

Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler
Spor Bahis skandalında üçüncü dalga yolda: Sıra teknik adam ve başkanlarda
Spor

Bahis skandalında üçüncü dalga yolda: Sıra teknik adam ve başkanlarda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahis skandalında üçüncü dalga yolda: Sıra teknik adam ve başkanlarda

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı temiz eller operasyonunun 2. dalgasında, hakemlerin ardından bu kez 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi. Önümüzdeki süreçte sevklerin devam edeceği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Türk futbolundaki bahis skandalına yönelik başlattığı "temiz eller" operasyonu derinleşerek devam ediyor.

İKİNCİ DALGADA 1024 FUTBOLCU SEVK EDİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda hakemlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesiyle başlayan sürecin ikinci aşamasında büyük bir deprem yaşandı. Federasyon, bahis oynadığı tespit edilen, içlerinde Süper Lig'den isimlerin de bulunduğu tam 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti.

 

ÜÇÜNCÜ DALGA KAPIDA: TEKNİK ADAMLAR VE BAŞKANLAR HEDEFTE

Gelinen noktada soruşturmanın kapsamının daha da genişlediği ve üçüncü bir dalganın yolda olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, bu kez sıranın teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerlerde olduğu kaydedildi.

Bahis skandalına adı karışan bu isimlerin de, daha önceki sevklerde olduğu gibi TFF'nin resmi internet sitesinden kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Açıklanan isimlerin TFF Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edileceği ifade edildi.

Türk futbolunda bahis iddialarıyla ilgili soruşturmanın önümüzdeki süreçte daha da derinleşeceği tahmin ediliyor.

 

İnterpol devrede! Büyük isimler yanacak! Futbolda Flaş bahis skandalı
İnterpol devrede! Büyük isimler yanacak! Futbolda Flaş bahis skandalı

Gündem

İnterpol devrede! Büyük isimler yanacak! Futbolda Flaş bahis skandalı

Futbolda Bahis depremi! Hakem, Futbolcu ve yönetici Kamu görevlisi sayılır mı?
Futbolda Bahis depremi! Hakem, Futbolcu ve yönetici Kamu görevlisi sayılır mı?

Gündem

Futbolda Bahis depremi! Hakem, Futbolcu ve yönetici Kamu görevlisi sayılır mı?

Galatasaraylı 2 yıldız bahis oynadı! Kulüpten ilk açıklama geldi
Galatasaraylı 2 yıldız bahis oynadı! Kulüpten ilk açıklama geldi

Spor

Galatasaraylı 2 yıldız bahis oynadı! Kulüpten ilk açıklama geldi

Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır
Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır

Spor

Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler
Gündem

Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, AYYILDIZLI bileklik ile ilgili sosyal medyada bir mesaj paylaştı!
Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme
Spor

Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hakem Zorbay Küçük ile ilgili kara..
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23