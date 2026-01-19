Bahis reklamı yapan 15 hesaba erişim engeli! Her türlü kumarın kökü kazınmalı

Buğra Kardan İstanbul

Yuvaları yıkan, aileleri dağıtan, gençleri heba eden yasa dışı kumar ve bahis illetiyle mücadeleye hız verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu illetin kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyulduğunu açıklaması olumlu karşılanırken gözler atılacak yeni adımlara çevrildi. Dün yasa dışı bahis ve kumar reklâmı yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi de yüreklere su serpti. Odağa ise denetimler ve yaptırımların yanı sıra gençleri bilinçlendirmek için izlenecek yol haritası oturtuldu. Buna göre 71 maddelik eylem planı devreye alınacak. Anılan planla

*Yasa dışı bahis ağlarını tespit ve izleme kapasitesi artırılacak,

*Daha seri müdahalede bulunulacak,

*Sosyal medyada reklâmı döndürülen hesap, ödeme sisteminde parayı alan IBAN ve kripto varlıklarda çıkış yapan cüzdan olmak üzere üç alan eşleştirilerek ağ yapısı ortaya çıkarılacak,

*Kullanılan kod kelimeler ve emoji kombinasyonları yahut bio linklerin yapay zekâdan yararlanılarak görünürlükleri düşürülecek,

*HUB hesaplar kapsamında merkez hesaplar etkisiz kılınacak. Tek tek hesaplar yerine merkez (HUB) yapılar saptanacak. Admin bağları incelenecek. DM yönlendirmeleri tahlil edilecek. Takip–takipçi kümeleri haritalandırılacak,

*Kripto çıkış noktaları takip edilecek. Dijital cüzdan-IBAN bağlantıları eşleştirilecek. Sınır ötesi yapı nedeniyle ortak operasyonlar devreye girecek.

71 maddelik planının tatbik edilmesi hayati önem arz ededursun Erdoğan’ın sporculara, sanatçılara, kanaat önderlerine yönelik “Yasa dışı kumar ve bahisle mücadeleyi sahiplenin” çağrısı da anlamlı hâle geldi. Erdoğan’ın çağrısını haklı bulan hukukçular ve ekonomistler, gençleri sanal kumar belâsına karşı bilinçlendirmenin zaruret olduğunu vurguladılar. Kara para aklamaya, sebepsiz zenginleşmeye, döviz çıkışına, en önemlisi toplumun yara almasına neden olan bu belâyı ülkeden def etmenin vaktinin geldiğinin altını çizdiler.

“İLLETİN KÖKÜ KURUTULSUN”

Akit’e konuşan Avukat Candaş Gürol, şunları söyledi: “Yasa dışı kumar ve bahis bir ur gibi. Bu ur yavaş yavaş büyüdü ve gençlerimizin önemli bölümünü ele geçirdi. Dost olmayan yerlere, ya Güney Kıbrıs’a ya da Ermenistan’a para kaçışına neden oldu. Aileler yıkılmaya, yuvalar dağılmaya, gençler intihar etmeye başlayınca yasa dışı kumar ve bahis sorununa el atıldı. İktidar, bir eylem planı tatbik etmeye koyuldu. Cumhurbaşkanı, dayanamadı ve durumun vahametine işaret etti. Yasa dışı kumar ve bahsin kökünü kurutulacağını belirtti. Yazık, günah! Yasa dışı kumar ve bahis, ekonomide her yıl 100-150 milyar dolar tahribata neden oluyor. Bu tahribatı önlemek için muhakkak ve muhakkak denetim, kontrol mekanizması güçlendirilmeli. Ülkeden büyük para uçtuğu aşikâr. Bundan ötürü sanal kumarla ilgili birim görevlendirilmeli. Bu birimde yabancı dil bilen çalışanlar istihdam edilmeli. Güney Amerika, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerle de adli yardımlaşma anlaşmaları imzalanmalı” diye konuştu.

“DEVLET, TOPLUMA VE AİLE KURUMUNA KALKAN OLMALI”

Ekonomist Gamze Kılınç da şunları ifade etti: “Cumhurbaşkanı, çok haklı. Yasa dışı kumar ve bahis bataklığı kurutulmalı. Evvela teknik önlemler alınmalı. Güvenli internet uygulamasıyla, Modem üstünden yasa dışı kumar ve bahis sitelerine giriş engellenmeli. Ardından mali tedbirler alınmalı. Banka ve kredi kartlarına, online harcamalara günlük limitler getirilmeli. Hesap yönetimi kontrol altına alınmalı. Bilinmeli ki paranın olmadığı yerde bahis de olmaz. Paraya erişimin mümkün olmadığı ya da sınırlı olduğu takdirde yasa dışı bahis ve kumarın önüne geçilir. Yine ihbar, şikâyet mekanizması kuvvetlendirilmeli. BTK’ya, CİMER’e rahatça başvuru yapılmalı ve sanal kumar reklâmı yapanlar ya da oynatanlar bildirilmeli. Tıptan da faydalanılmalı. Kumar bağımlılarına psikolojik yardımda bulunulmalı. Boşanma, intihar vakaları arttı. Bunun temelinde sanal kumar da var. Bağımlılıktan, borçtan kurtulamayanların aileleri dağılıyor. Bu aşamada devletin müdahalesi şart. Devletin ailelere sanal kumara karşı kalkan olması zaruri. Topluma, bireylere şuur aşılaması, eğitim vermesi, uyarıda bulunması elzem” ifadelerini kullandı.