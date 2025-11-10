Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
Türk futbolunu sarsan bahis skandalı ile ilgili sıra futbolcular ayağına geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bahis soruşturmasını genişletirken, sadece hakemler değil, hakemlerin yakınları, futbolcular ve yöneticiler de inceleme altına alınmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'den 27, toplam 1024 futbolcunun isimlerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. TFF Yönetim Kurulu, bahis skandalında adı geçen futbolcular konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanma kararı aldı.
TFF, 1. ve 2. Lig maçlarının da ertelendiğini duyurdu.
İşte adı bahis skandalına karışan futbolcular:
SÜPER LİG
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1 ERSİN DESTANOĞLU
2 NECİP UYSAL
CORENDON ALANYASPOR
3 İZZET ÇELİK
4 ENES KESKİN
5 YUSUF ÖZDEMİR
6 BEDİRHAN ÖZYURT
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7 EFE DOĞAN
8 FURKAN ORAK
GALATASARAY A.Ş.
9 METEHAN BALTACI
10 EVREN EREN ELMALI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
11 MUHAMMET TAHA GÜNEŞ
12 NAZIM SANGARE
GÖZTEPE A.Ş.
13 İZZET FURKAN MALAK
14 UĞUR KAAN YILDIZ
HESAP.COM ANTALYASPOR
15 KEREM KAYAARASI
İKAS EYÜPSPOR
16 MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ
KASIMPAŞA A.Ş.
17 EGE ALBAYRAK
18 ALİ EMRE YANAR
MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
19 FURKAN BEKLEVİÇ
20 KEREM YUSUF SİRKECİ
SAMSUNSPOR A.Ş.
21 CELİL YÜKSEL
TRABZONSPOR A.Ş.
22 BORAN BAŞKAN
23 SALİH MALKOÇOĞLU
TÜMOSAN KONYASPOR
24 ADİL DEMİRBAĞ
25 ALASSANE NDAO
ZECORNER KAYSERİSPOR
26 BERKAN ASLAN
27 ABDULSAMET BURAK