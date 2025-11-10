  • İSTANBUL
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.

Türk futbolunu sarsan bahis skandalı ile ilgili sıra futbolcular ayağına geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bahis soruşturmasını genişletirken, sadece hakemler değil, hakemlerin yakınları, futbolcular ve yöneticiler de inceleme altına alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'den 27, toplam 1024 futbolcunun isimlerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.  TFF Yönetim Kurulu, bahis skandalında adı geçen futbolcular konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanma kararı aldı.

 

TFF, 1. ve 2. Lig maçlarının da ertelendiğini duyurdu.

İşte adı bahis skandalına karışan futbolcular:

SÜPER LİG

BEŞİKTAŞ A.Ş.

1 ERSİN DESTANOĞLU

2 NECİP UYSAL

CORENDON ALANYASPOR

3 İZZET ÇELİK

4 ENES KESKİN

5 YUSUF ÖZDEMİR

6 BEDİRHAN ÖZYURT

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

7 EFE DOĞAN

8 FURKAN ORAK

GALATASARAY A.Ş.

9 METEHAN BALTACI

10 EVREN EREN ELMALI

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

11 MUHAMMET TAHA GÜNEŞ

12 NAZIM SANGARE

GÖZTEPE A.Ş.

13 İZZET FURKAN MALAK

14 UĞUR KAAN YILDIZ

HESAP.COM ANTALYASPOR

15 KEREM KAYAARASI

İKAS EYÜPSPOR

16 MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ

KASIMPAŞA A.Ş.

17 EGE ALBAYRAK

18 ALİ EMRE YANAR

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

19 FURKAN BEKLEVİÇ

20 KEREM YUSUF SİRKECİ

SAMSUNSPOR A.Ş.

21 CELİL YÜKSEL

TRABZONSPOR A.Ş.

22 BORAN BAŞKAN

23 SALİH MALKOÇOĞLU

TÜMOSAN KONYASPOR

24 ADİL DEMİRBAĞ

25 ALASSANE NDAO

ZECORNER KAYSERİSPOR

26 BERKAN ASLAN

27 ABDULSAMET BURAK

