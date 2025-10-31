  • İSTANBUL
Spor PFDK açıkladı: Bahis oynayan hakemler hakkında karar verildi
Spor

PFDK açıkladı: Bahis oynayan hakemler hakkında karar verildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PFDK açıkladı: Bahis oynayan hakemler hakkında karar verildi

Profesyonel Disiplin Kurulu, bahis oynadığı tespit edilem 151 hakem hakkında kararını açıkladı.

Bahis eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen hakemlere 8-12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK, Zorbay Küçük'ün bahis eylemi hakkında incelemenin devamına karar verildiğini açıkladı.

Üst Klasman Hakemleri için verilen kararlar:

Zorbay Küçük - İncelemenin devamı.

Melih Kurt - İncelemenin devamı.

Egemen Artun - 10 ay hak mahrumiyeti.

Mehmet Ali Özer - 8 ay hak mahrumiyeti.

Muhammed Selim Özbek - 8 ay hak mahrumiyeti.

Yunus Dursun - 10 ay hak mahrumiyeti.

