PFDK açıkladı: Bahis oynayan hakemler hakkında karar verildi
Profesyonel Disiplin Kurulu, bahis oynadığı tespit edilem 151 hakem hakkında kararını açıkladı.
Bahis eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen hakemlere 8-12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.
PFDK, Zorbay Küçük'ün bahis eylemi hakkında incelemenin devamına karar verildiğini açıkladı.
Üst Klasman Hakemleri için verilen kararlar:
Zorbay Küçük - İncelemenin devamı.
Melih Kurt - İncelemenin devamı.
Egemen Artun - 10 ay hak mahrumiyeti.
Mehmet Ali Özer - 8 ay hak mahrumiyeti.
Muhammed Selim Özbek - 8 ay hak mahrumiyeti.
Yunus Dursun - 10 ay hak mahrumiyeti.