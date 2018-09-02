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Bahçesindeki otları yakmak isterken 3 köyün arazisini yaktı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bahçesinde bulunan otları yakmak isteyen bir kişi, yaktığı ateşi kontrol altına alamayınca 3 köye ait toplam 2 bin dönüm araziye zarar verdi.

02 Eylül 2018 Pazar 17:40
Bahçesindeki otları yakmak isterken 3 köyün arazisini yaktı

Edinilen bilgiye göre Kırşehir'in Kaman ilçesi Başköy'de M.E., bahçesinde bulunan kuru otları yakmak istedi. Rüzgarında etkisi ile otları kontrol alamayan M.E., bahçesi yanında bulunan arazi ile birlikte yaklaşık 2 bin dönüm arazinin yanmasına neden oldu.

Başköy'e sınır bulunan Kurancılı ve Ömerhacılı köyleri arazilerinin de yandığı olayda meyve bahçeleri ceviz ve badem ağaçları zarar gördü. Çıkan yangına Kaman ve Akpınar ilçe itfaiye ekipleri müdahale etti.

Can kaybının yaşanmadığı yangında 2 bin dönüme yakın arazi zarar gördü. Çıkan yangınla ilgili M.E., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 17:40
  1. Kırşehir
  2. Kaman
  3. 3 köyün arazisini yaktı
  4. 2 bin dönüm arazi yandı
  5. yangın çıkardı

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