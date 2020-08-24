Bahçeşehir Üniversitesi pilot eğitimleri için AFA ile iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl Pilotaj Lisans programını hayata geçiren, 25 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Atlantik Uçuş Akademisi (AFA), pilot adaylarının eğitimi konusunda anlaşma imzaladı.

BAU açıklamasına göre, BAU ile AFA-Atlantik Uçuş Akademisi arasında imzalanan anlaşma ile BAU pilotaj öğrencileri, Türkiye’nin tek tip ve en genç eğitim uçağı filosuna sahip tek uçuş akademisi olan Atlantik Uçuş Akademisi'nde eğitimlerine başlıyor.

Yüksek Tekonoloji ile Glass Cockpit konseptiyle Diamond Aircraft tarafından üretilen fabrika çıkışlı uçaklarıyla uçuş eğitimlerine başlayacak olan BAU pilotaj öğrencileri eğitimlerine Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı ve Balıkesir Edremit Kocaseyit Havalimanı’nda devam edecekler.

Açıklamada verilen bilgilere göre, "İstanbul'un Kalbinde Bir Dünya Üniversitesi" sloganıyla yola çıkılarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi'nin 10 Fakülte, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bulunuyor.

Aynı zamanda, BAU Global Eğitim Ağı'nın bir üyesi olan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), bu işbirliği kapsamında farklı projeler ile İstanbul’un Kalbinde Pilotaj eğitimi için yeniliklerle pilot olmak isteyen gençlere yeni olanaklar sunmaya hazırlanıyor.







- Tüm öğrenciler için havacılığa adım atma imkanı







Kurulduğu günden bu yana Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları’ nın pilotaj eğitim programı çözüm ortağı olan ve havacılığa birçok profesyonel yetişmiş personel kazandıran AFA, fabrika çıkışlı Diamond Aircraft üretimi uçakları, ALSIM marka son teknoloji ürünü simülatörleri, genç ve dinamik kadrosu ile hali hazırda 4 adet Daimond DA40-NG, 15 adet Diamond DA20-C1, 2 adet Diamond DA2-NG uçaklarıyla eğitimlerine devam ediyor.

2020 yıl sonunda 1 adet Diamond DA40-NG ve 2 adet Diamond DA20-C1 uçağını filosuna katacak olan AFA, 2021 yıl sonunda yine 3 adet daha Diamond Aircraft üretimi fabrika çıkışlı en son teknoloji donatılmış kokpit konseptine sahip uçaklarıyla filosunu genişletmeye devam edecek.



BAU'nun akademik deneyimi ve AFA’nın dinamizmi ile İstanbul’un kalbinde olan bu büyük iş birliği sayesinde, sadece pilotaj lisans programı öğrencileri değil, BAU’da öğretimlerine devam eden diğer öğrenciler için de havacılığa adım atma olanağı sağlıyor.