Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Oğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetme1iği’nin ilgi li maddeleri, Yükseköğretim Kuruınlarında yabancı Dil Eğitim-Ö%retimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara Ilişkin Yönetmelik, 6û7 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindekı genel koşullar, Üniversitemız Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretırn Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekrnektedir.

Yabancı Dil Yeterliliği

Üniversitemiz Öğrenim Dili Ingilizce olan bölümlerine başvuracak adayların e%itim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde Ingilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS,YÖKDiL veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtileri koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirti lmiştir.

Eczacılık Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

ÖĞRETİM UYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş

2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)

Onaylı diploma fotokopileri xe gerekli belgeler (Lisans, Y üksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https.//bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir

7. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir. (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sua numarası açıkça belirtilmelidir.)

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