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Ekonomi Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Bahçeşehir Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretirn Üyeliğine Yükseltilrne ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul xe Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve ”Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğrettin Elemanları) Y ükseltme ve Atarna Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 14:06:00 -
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların  2547  sayılı  Yükseköğretim   Kanunu,  Oğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetme1iği’nin  ilgi li  maddeleri,  Yükseköğretim Kuruınlarında  yabancı  Dil  Eğitim-Ö%retimi  ve  Yabancı  Dille  Eğitim-Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  Ilişkin  Yönetmelik,  6û7  Sayılı  Devlet memurları   Kanunu’nun  48.  maddesindekı   genel  koşullar,  Üniversitemız  Senatosu’nca  kabul  edilen  ve  Yükseköğretırn  Genel  Kurulu  tarafından  uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekrnektedir.

Yabancı Dil Yeterliliği

Üniversitemiz  Öğrenim  Dili  Ingilizce  olan  bölümlerine  başvuracak  adayların  e%itim,  araştırma  yapacak  ve  yaptıracak  düzeyde  Ingilizce  bilmeleri gerekmektedir.  Üniversitemizde ilk kez öğretim  üyesi olarak başvuracak  adayların  KPDS,  ÜDS, YDS,YÖKDiL  veya  YÖK tarafından  kabul edilen  eşdeğer İngilizce sınavlarından  asgari 80 puan almış veya 23.03.2016  tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtileri koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirti lmiştir.

Eczacılık Fakültesi  için yukarıdaki  şartları sağlayan her aday ilan edilen  kadroya  başvurabilir.  Değerlendirme  sürecinde  açıklama  başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

ÖĞRETİM UYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA  İSTENEN BELGELER

1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş

2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)

  1. Onaylı  diploma  fotokopileri  xe  gerekli  belgeler  (Lisans,  Y üksek  Lisans,  Doktora,  Doçentlik)  asılları  ile birlikte  getirildiğinde diploma  onayları yapılacaktır. Yabancı  ülkelerden alınan diplomaların  Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https.//bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden  ulaşılabilir.)

5. Yabancı  Dil Sınavı Sonuç Belgesi

6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir

7. Başvuru  Dilekçesi  (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden  ulaşılabilir.  (Başvuru  dilekçelerinde başvurulan  kadronun  Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sua numarası açıkça belirtilmelidir.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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