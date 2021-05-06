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Ekonomi Bahçeşehir Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Bahçeşehir Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor

Bahçeşehir Üniversitesi açıkladığı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 13:41:00 -
Bahçeşehir Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular 6.5.2021 tarihinden itibaren 15 gün zarfında Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 69 adresine yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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