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Aktüel Bahçeşehir Koleji'nden 12. sınıf öğrencilerine seviye tespit sınavı
Aktüel

Bahçeşehir Koleji'nden 12. sınıf öğrencilerine seviye tespit sınavı

Sınava katılmak isteyen 12. sınıf öğrencileri, başvurularını 24 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yapabilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:08:04 -
Bahçeşehir Koleji'nden 12. sınıf öğrencilerine seviye tespit sınavı

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji, 12. sınıf öğrencilerine yönelik dijital ortamda seviye tespit sınavı yapacak.

Bahçeşehir Koleji açıklamasına göre, Bahçeşehir Koleji bünyesinde olmayan ve seviyesini öğrenmek isteyen 12. sınıf öğrencileri ücretsiz olarak bu sınava katılabilecek. Türkiye genelinde 12. sınıfa giden ve YKS 2021'e hazırlanan tüm öğrenciler, seviyesini bu sınavla öğrenebilecek.

Başarılı olanlar SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursu için yapılacak sınava girmeye hak kazanacak.

Sınava katılmak isteyen 12. sınıf öğrencileri, başvurularını 24 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yapabilecek. 7 Kasım'da TYT, 8 Kasım'da ise AYT yapılacak. Sınav sonuçları ise 10 Kasım'da açıklanacak. Online seviye tespit sınavının formatı YKS ile aynı olacak. Öğrenciler seviyelerini görecekleri sınav karnelerine ücretsiz olarak ulaşabilecek. Seviye tespit sınavının tüm soru çözüm videolarına dijital eğitim platformu üzerinden ulaşılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, her çocuğun kaliteli bir eğitimi hak ettiğini belirterek, "Dijital eğitim artık hayatımızın bir parçası. Bahçeşehir Koleji olarak bu alandaki 10 yıllık deneyimimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İsteğimiz tüm öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmesi. İşte bu nedenle okul ayrımı yapmadan Türkiye genelindeki tüm 12. sınıf öğrencilerini ücretsiz katılabilecekleri bu sınava davet ediyoruz. Başarılı olanlar SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursunu kazanma şansı yakalayacakları bireysel sınava katılmaya hak kazanacaklar. Belki de yeni bir geleceğe kapı açma şansı yakalayacaklar." ifadelerini kullandı.


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