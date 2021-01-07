Okulların koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci eğitimlerini uzaktan olarak devem ediyor. hem okul sınavlarına hazırlanan hem de LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrenciler özel eğitim kurumlarının düzenlediği ücretsiz bursluluk sınavlarına girerek kendilerini test etmek suretiyle sınavlar öncesi başarılarını deneme fırsatını elde etmekte. Özellikle de kolejlerde burslu okumak isteyen öğrenciler kolejlerin kabul sınavlarının yapılacağı tarihleri merak ediyor.

Bahçeşehir koleji bursluluk sınavı başvuru tarihi

Bahçeşehir Koleji'ndan yapılan açıklamaya göre "'Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı' için başvurular başladı. Başvuruları online olarak 'https://bahcesehir.stoys.co/sinavkayit' adresinden ve Bahçeşehir Koleji kampüslerinden kabul edilmeye başlanan sınavlar, 4'üncü sınıflar için 6-7 Şubat'ta, 5'inci sınıflar için 13-14 Şubat'ta, 6'ncı sınıflar için 20-21 Şubat'ta, 7'nci sınıflar için 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı'nda başarı gösteren öğrenciler, çeşitli oranlarda eğitim bursuyla ödüllendirilecek" ifadeleri yer aldı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri

Genç bilim adamlarını yetiştirmek üzere ilk kampüsü 2006 yılında Bahçeşehir’de kurulan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, Türkiye’nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor. İstanbul Bahçeşehir’deki ilk Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsünün ardından Türkiye’nin dört bir yanında daha çok çocuğun nitelikli fen eğitimiyle buluşturulması amacıyla İstanbul, Trabzon, Samsun, Diyarbakır, İzmir, Ankara, Gaziantep, Antalya, Hatay, Darıca, Eskişehir, Edirne, Manisa’da açılan yeni Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleriyle bu sayı Türkiye genelinde 15 kampüse çıktı.

Bahçeşehir Koleji Gümüşhane, Diyarbakır Hevsel, Pendik, Darıca, Mimaroba, Bakırköy, Ataşehir, Trabzon, Alaşehir, Yozgat Sorgun, Siirt, Karadeniz Ereğli, Kütahya, Antalya Konyaaltı, İzmir Torbalı, Kahramanmaraş, Çankırı, Nazilli ve Tokat kampüsleri olmak üzere 2020-2021 Bahçeşehir Koleji yeni eğitim öğretim yılına Türkiye’nin 63 ilinde 136 kampüsüyle başladı.