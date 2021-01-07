  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bahçeşehir koleji bursluluk sınavı başvuru tarihi
Eğitim

Bahçeşehir koleji bursluluk sınavı başvuru tarihi

Bahçeşehir koleji bursluluk sınavı son başvuru tarihi, Bahçeşehir okulları bursluluk sınavı ne zaman? Özel eğitim kurumları gerçekleştirdiği sınavlarla kolejlerde okumak isteyen başaralı öğrencilere kabul sınavı düzenleyerek eğitim bursu vermekte. Öğrencilere kabul sınav sonucu ile burs verecek kurumlar arasıda Bahçeşehir Koleji de var. Peki Bahçeşehir koleji bursluluk sınavı başvuru tarihi ne zaman? Bahçeşehir koleji bursluluk sınavı 2021 ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 13:32:00 - 2021-01-07 13:34:14
Bahçeşehir koleji bursluluk sınavı başvuru tarihi

Okulların koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci eğitimlerini uzaktan olarak devem ediyor. hem okul sınavlarına hazırlanan hem de LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrenciler özel eğitim kurumlarının düzenlediği ücretsiz bursluluk sınavlarına girerek kendilerini test etmek suretiyle sınavlar öncesi başarılarını deneme fırsatını elde etmekte. Özellikle de kolejlerde burslu okumak isteyen öğrenciler kolejlerin kabul sınavlarının yapılacağı tarihleri merak ediyor.

Bahçeşehir koleji bursluluk sınavı başvuru tarihi 

Bahçeşehir Koleji'ndan yapılan açıklamaya göre "'Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı' için başvurular başladı. Başvuruları online olarak 'https://bahcesehir.stoys.co/sinavkayit' adresinden ve Bahçeşehir Koleji kampüslerinden kabul edilmeye başlanan sınavlar, 4'üncü sınıflar için 6-7 Şubat'ta, 5'inci sınıflar için 13-14 Şubat'ta, 6'ncı sınıflar için 20-21 Şubat'ta, 7'nci sınıflar için 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı'nda başarı gösteren öğrenciler, çeşitli oranlarda eğitim bursuyla ödüllendirilecek" ifadeleri yer aldı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri

Genç bilim adamlarını yetiştirmek üzere ilk kampüsü 2006 yılında Bahçeşehir’de kurulan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, Türkiye’nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor. İstanbul Bahçeşehir’deki ilk Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsünün ardından Türkiye’nin dört bir yanında daha çok çocuğun nitelikli fen eğitimiyle buluşturulması amacıyla İstanbul, Trabzon, Samsun, Diyarbakır, İzmir, Ankara, Gaziantep, Antalya, Hatay, Darıca, Eskişehir, Edirne, Manisa’da açılan yeni Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleriyle bu sayı Türkiye genelinde 15 kampüse çıktı.  

Bahçeşehir Koleji Gümüşhane, Diyarbakır Hevsel, Pendik, Darıca, Mimaroba, Bakırköy, Ataşehir, Trabzon, Alaşehir, Yozgat Sorgun, Siirt, Karadeniz Ereğli, Kütahya, Antalya Konyaaltı, İzmir Torbalı, Kahramanmaraş, Çankırı, Nazilli ve Tokat kampüsleri olmak üzere  2020-2021 Bahçeşehir Koleji yeni eğitim öğretim yılına Türkiye’nin 63 ilinde 136 kampüsüyle başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba isim! İlk kez ortaya çıktı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba isim! İlk kez ortaya çıktı

İlgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katılan Sezin Akbaşoğulları ilk kez 16. bölüm fragmanında ortaya çıktı...
Ortalık savaş alanına döndü! ABD'de son bilanço açıklandı
Dünya

Ortalık savaş alanına döndü! ABD'de son bilanço açıklandı

ABD'de Kongre Binası'nın işgal edilmesiyle başlayan gerilim sonrası 4 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi tutuklandı. Ayrıca 14'ü polis olmak üz..
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD açıklaması! Gezi'de onların yaptığı açıklamaları hatırlattı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD açıklaması! Gezi'de onların yaptığı açıklamaları hatırlattı

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin senato binasını basması üzerine Türkiye'den bir açıklama geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay