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Aktüel Bahçesaray'ın tepelerinde kar ormanlarında sonbaharın renkleri büyülüyor
Aktüel

Bahçesaray'ın tepelerinde kar ormanlarında sonbaharın renkleri büyülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:02:30 -
Bahçesaray'ın tepelerinde kar ormanlarında sonbaharın renkleri büyülüyor

VAN (AA) - El değmemiş coğrafyası, doğal, bozulmayan yapısı ve ceviz ağaçlarıyla Van'ın en güzel ilçelerinden biri olan Bahçesaray'da, sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor.

İlçe merkezi ve ormanlık alanlarda sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonları eşsiz manzaralar oluştururken, yüksek kesimler de kar nedeniyle beyaza büründü.

Kente 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve kışın çok zor geçtiği ilçede, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de mevsimin ilk karı yağdı.

İlçe merkezinde renk cümbüşü oluşturan ağaçların arasından süzülen akarsular ile beyaz örtüyle kaplanan tepeler, eşsiz bir manzara sunuyor.

Sonbahar ile kışın bir arada görülebildiği ilçenin eşsiz manzarası ve 3000 rakımlı bölgedeki virajlı yolları AA muhabirince havadan drone ile görüntülendi.





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