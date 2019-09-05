Bahçesaray Kaymakamı Öztabak göreve başladı VAN (İHA) – Sivas’ın Divriği Kaymakamlığı’ndan Van’ın Bahçesaray Kaymakamlığı’na atanan Muhammet Öztabak göreve başladı.

VAN (İHA) – Sivas’ın Divriği Kaymakamlığı’ndan Van’ın Bahçesaray Kaymakamlığı’na atanan Muhammet Öztabak göreve başladı.

2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Sivas’ın Divriği Kaymakamlığı’ndan Van’ın Bahçesaray Kaymakamlığı’na atanan Muhammet Öztabak ilçeye gelerek göreve başladı. Göreve başlayan Kaymakam Özbatak’ın ilk ziyaretçileri AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Ak Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve bazı partiler oldu. Sıcak bir ortamda geçen ziyaret, hayırlı olsun temennisiyle sona erdi.

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