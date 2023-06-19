Bahçenizde sirke kullanmanın faydaları nelerdir? Karınca, sineklerden kurtulmak için böyle yolu kolay

Zararlı böcekleri ve hayvanları uzak tutar.

Kediler, köpekler, tavşanlar, köstebekler ve fareler sirke kokusundan nefret eder. Eğer bahçenizin böcekler ve hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını istemiyorsanız, bitkilerinizin üzerinden sirke püskürtmeniz yeterli olacaktır.

Ayrıca sirke emdirdiğiniz bez parçalarını bahçenizin sınırlarına yerleştirerek de davetsiz misafirleri engelleyebilirsiniz. Her yağmurdan sonra yenilemeyi ihmal etmeyin.

Kil kapları temizler

Toprak kapar yaz sıcağında toprağı nemli ve serin tutar. Ayrıca oldukça şık görünürler. Ancak toprak kaplar, topraktan tuz ve diğer mineralleri emer ve renkleri değişir.

Sirke kullanarak toprak kapları ilk görünümlerine kavuşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken toprak kapları güzelce fırçalayın ve ardından yarım bardak sirke ve bardak su ekleyerek yarım saat bekletin. Toprak kaplarınız yepyeni olacaktır.

Karıncalardan kurtarır

Bitkilerinizin dibinde biten zararlı otlar ve bitkilerinizin yapraklarıyla beslenen karıncaları ortadan kaldırmak için tek yapmanız gereken sirke kullanmak.

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Karıncaların yoğunlukla bulunduğu yerlere ve zararlı otların diplerine sirke püskürterek ve her yağmur sonrası yenileyerek kolaylıkla bu sorunlardan kurtulabilirsiniz.

Kesilmiş Çiçeklerin Canlılığını Korur

Suda bekleyen çiçeklerinizin suyuna 2 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı şeker ekleyerek çiçeklerinizin daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz. 2 gün dayanan çiçekleriniz 1 haftaya kadar hayatta kalacaktır. Dal fışkıracak!

Suyunu düzenli olarak değiştirip, her değiştirdiğinizde de bu dediklerimizi eklerseniz, çok daha uzun süre dayanacaktır.

Bahçe aletlerinden pası çıkartır

Bahçe aletlerini güzelce fırçalayıp, ardından üzerlerine sirke püskürtün.

Mantarla savaşır

Bitkileriniz olması gerektiği gibi büyümüyor ve yapraklarında büyük siyah lekeler görmeye başladıysanız, küf veya mantar ile uğraşıyorsunuz demektir. 2 yemek kaşığı beyaz sirke ve bir bardak papatya çayını bitkilerinizin üzerine püskürtebilirsiniz.

Güller için, 4 litre suya, 3 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin ve üzerlerine püskürtün.

Sirkeyi bu saydıklarımızın dışında, salyangozlardan kurtulmak için ve yeni tohumlarınızı çimlendirmek için de kullanabilirsiniz.



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