Saç dökülmesine bitkisel çözüm! Bunları yapın: Saç fışkırtıyor! Saç derisi bariyerini onaran yöntem!

Saç Dökülmesinin Sebepleri! Günde kaç saç telinin döküleceği, kişinin toplam terminal saç sayısı, saçın yaşam döngüsünün ortalama süresi, genetik özellikler, metabolik özellikler ve yanı sıra, saçın maruz kaldığı fiziksel etkenler (şampuanlama, fırçalama) gibi faktörlere bağlıdır. Tarama ve şekillendirme sırasında kopan ve kırılan saç telleri de dikkate alınmalıdır, bunlar bize vedan eden saç teli sayısını arttırır. Döküldüğü sanılan saç tellerinin çoğu bazı sebeplerden dolayı kırılan saç telleridir. Bazı zamanlar, özellikle vücut stres altındayken gösterdiği tepkiler dışında, saçlarda aşırı dökülme gözlenir. Bu durum erkeklere kıyasla kadınlarda daha fazla görülür. Bunun nedeni kadınların saçlarına olan aşırı ilgisidir. Günümüzde hemen hemen her kadın ayda bir kere saçlarını boyatmak ve yahut kestirmek amacıyla kuaföre uğramaktadır. Kadınlarda saç dökülmesi adet dönemleri ile bağlantılı olarak, adet döneminin başlangıcından birkaç gün önce, menapoz dönemi ve hamileliğin bitiminden 4-6 ay sonra görülebilir. Bu düzeyde yer alan hormonların sebep olduğu dökülmeler fizyolojik sınırlar içindedir. İnsanlık tarihi boyunca saç dökülmesinin nedenleri çeşitli insanlar tarafından birçok araştırmaya konu olmuştur. Saç dökülmesi cinsiyet ayrımı yapmadan erkek ve kadınların başlıca problemi haline gelebilir; ancak erkeklerde rastlanan erkek tipi saç dökülmesi oranında ortaya çıkan yüksekliği saç dökülme problemi başlığı altında oldukça dikkat çekmektedir. 25 yaşına gelen erkeklerin %’inin saçı biraz da olsa dökülmeye başlar. Bu oran 50 yaşındaki erkekler arasında P’ye çıkar.