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Ceviz suyunun hiç bilinmeyen faydaları: Eşi benzeri görülmemiş fayda! Cevizi suda 1 gece bekletin

2023-06-18 21:05:12
Ceviz suyunun hiç bilinmeyen faydaları: Eşi benzeri görülmemiş fayda! Cevizi suda 1 gece bekletin

Bunca zaman cevizin ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz ama ceviz suyu da bir o kadar faydalı olduğunun farkında değiliz. Birçok hastalığına iyi gelmesinin yanında birçok yağ ve vitamin de barındırmaktadır. Günde 1 bardak sabah aç karnına içildiği takdirde vücuda birçok faydası olan bir sudur. Yapımı da bir o kadar kolaydır. Cevizi suya koyup elde edilen karışımın sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Cevizi suya koyup elde edilen karışımın sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda, lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak tükettiğimiz harika besin cevizin suyu kendisinden de faydalı çıktı. Cevizli limon suyu nelere iyi gelir? İşte yanıtı… Yapılışı ise şöyledir.

#1
Foto - Ceviz suyunun hiç bilinmeyen faydaları: Eşi benzeri görülmemiş fayda! Cevizi suda 1 gece bekletin

Ceviz Suyunun Yapımı: Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine 1 tane ceviz içini suyun içerisine bırakın ve ağzını bir şeyle kapatın. Sabaha kadar bekletin sabah aç karnına hiç bir şey içmeden tüketin. Her gün mutlaka tazesini yapmayı ihmal etmeyin. Limonlu ceviz suyu, kilo vermek isteyenlerin başvurduğu diğer yöntemler arasındadır. Böylece en az kaloriyi alarak en çok fayda sağlanabilmektedir. Her gün aç karnına bir bardak akşamdan suda bekletilmiş cevizin suyunu içerek kolesterolünüzü düzenleyebilirsiniz. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kötü kolesterol dengelenir ve kalp sağlığı korunur. Düzenli ceviz suyu tüketmek, kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltır.

#2
Foto - Ceviz suyunun hiç bilinmeyen faydaları: Eşi benzeri görülmemiş fayda! Cevizi suda 1 gece bekletin

Ceviz Suyunun Faydaları! 1. Sindirim Sistemini Düzenler: Özellikle günde 1 bardak içmek sindirim sistemini düzenlemektedir. Sindirim problemi olanlar kişiler ve sindirim desteği almak isteyenler düzenli olarak tüketmesi gerekir. Ceviz suyu içerisinde bulunan vitaminler ve yağ dengesi sindirimin çalışmasında yardımcı olmaktadır.

#3
Foto - Ceviz suyunun hiç bilinmeyen faydaları: Eşi benzeri görülmemiş fayda! Cevizi suda 1 gece bekletin

2.Kolesterolü Dengeler: Ayrıca ikinci olarak ve en bilinen ise kötü kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir. Kolesterolü yüksek seviyeden düşmesine hatta dengede kalmasını sağlar. Hatta kalp sağlığını koruduğunu da bilinmektedir. Ve araştırmalara göre kalp krizi riskini de azaltır. Günde sadece aç karnına bir bardak içilmesi yeterlidir.

#4
Foto - Ceviz suyunun hiç bilinmeyen faydaları: Eşi benzeri görülmemiş fayda! Cevizi suda 1 gece bekletin

3.Tiroit Hastalığına İyi Gelir: Ceviz suyunun diğer bir faydası ise tiroit hastalığına da iyi gelmesidir. Tiroit bezinin az ya da çok çalışmasının normal seviyede çalışmasını sağlar. Düzenli olarak bu suyun içilmesi gerekir. 4. Cildi Güzelleştirir: Yine bir faydası ise cilt sağlığına olmuştur. Ciltte oluşan ve uzun süre kalıcı olan hastalıklara yani mantar, sedef ve egzamaya iyi geldiği bilinmektedir. Ayrıca cildin daha aydınlık, güzel, parlak ve nemli olmasını sağlar. Hatta cildi nemsiz olanlar için ciddin nem dengesini düzenler.

#5
Foto - Ceviz suyunun hiç bilinmeyen faydaları: Eşi benzeri görülmemiş fayda! Cevizi suda 1 gece bekletin

5. Sinir Sistemini İyi Gelir: Sindirim sitemine iyi geldiği kadar sinir sistemine de iyi gelmektedir. Stres altında olanlar ve stresli bir yaşam sürenlerin kullanması önerilir. Sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği bulunduğu için sinir sistemini düzene sokmaya yardımcı olur. 6. Kilo ve Yağ Yakmayı Hızlandırır: En biline diğer özelliği ise kilo veremeye yardımcı olduğudur. Cevizin içerisinde bulunan yağ bilişenleri kilo vermeye yardımcıdır. Kilo vermek isteyenler sabah aç karnına bir bardak tüketmesi gerekir. Ayrıca sadece kilo vermede değil hızlı bir şekilde yağ yakılmasında rol oynamaktadır. Düzenli olarak yapan kişi kısa sürede hem yağlarından hem de kilolarından kurtulmaktadır.

#6
Foto - Ceviz suyunun hiç bilinmeyen faydaları: Eşi benzeri görülmemiş fayda! Cevizi suda 1 gece bekletin

7. Karaciğer Dostudur: İnsan vücudunun pek çok yerine faydasına olan ceviz suyunun karaciğeri güçlendirme özelliği de bulunmaktadır. Cevizde bulunan vitamin ve yağlar sayesinde karaciğer dostudur. Karaciğerin korunmasında ve güçlenmesinde destecidir. Ayrıca karaciğer hormonlarını dengelemektedir. 8. Kansere Karşı Korur: Tabii ki birçok faydası olurda kansere karşı faydası olmaz mı? Diğer özelliğinde bir tanesi de kansere karşı koruyucu oluşudur. İçerisinde bulunan yağlar ve vitaminler sayesinde kanseri önleme de yardımcıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde kansere karşı kalkan görevi üstlenmektedir.

#7
Foto - Ceviz suyunun hiç bilinmeyen faydaları: Eşi benzeri görülmemiş fayda! Cevizi suda 1 gece bekletin

9. Kalbi Korur: Yukarda da bahsetmiştim kalp sağlığına büyük faydası bulunmaktadır. Kalbi korur ve kalp sağlığını artırır. Ayrıca kalp krizini de azalttığı bilinmektedir. Özellikle kalp damarlarını açıcı ve genişletici özelliği de vardır. Yani kalp dostudur desek yeridir. Düzenli olarak tüketen birinin kalp sağlığı iyi olur. 10. Bebek İçin Faydası: Hamileler ve emziren annelerde bu suyu tüketmesi gerekir. Çünkü bu ceviz suyu içerisinde bulunan yağ ve vitaminlerin bebeğe de geçmesini sağlayacaktır.(yeni doğan bebekler için bulunmaz nimet)

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Foto - Ceviz suyunun hiç bilinmeyen faydaları: Eşi benzeri görülmemiş fayda! Cevizi suda 1 gece bekletin

11. Alzheimer’e Karşı Korur:Cevizin beyine iyi geldiği bilinmektedir. Suyu da beyinde oluşan alzheimer sağlığına da iyi gelmektedir. Düzenli olarak kullanan kişilerde bu hastalığın olmadığı ve daha geç olduğu bilinmektedir.

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