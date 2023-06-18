Ceviz suyunun hiç bilinmeyen faydaları: Eşi benzeri görülmemiş fayda! Cevizi suda 1 gece bekletin

Bunca zaman cevizin ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz ama ceviz suyu da bir o kadar faydalı olduğunun farkında değiliz. Birçok hastalığına iyi gelmesinin yanında birçok yağ ve vitamin de barındırmaktadır. Günde 1 bardak sabah aç karnına içildiği takdirde vücuda birçok faydası olan bir sudur. Yapımı da bir o kadar kolaydır. Cevizi suya koyup elde edilen karışımın sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Cevizi suya koyup elde edilen karışımın sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda, lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak tükettiğimiz harika besin cevizin suyu kendisinden de faydalı çıktı. Cevizli limon suyu nelere iyi gelir? İşte yanıtı… Yapılışı ise şöyledir.