Bahçeli'ye yakın isimden Tunceli Belediye başkanına sert sözler: Komünist lavuk...

yeniakit.com.tr

Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin ''Dersim'' olarak değiştirilmesi kararının ardından tartışmalar hala sürerken MHP'den bir tepki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İP lideri Meral Akşener'e geldi.

Türkgün Gazetesi Yazarı ve MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Tunceli Belediye Başkanı olan komünist lavuğun Tunceli ismini "Dersim" yapma girişimine bir tepki gösterdi mi? Yoksa gösterilen tepkiyi ben mi atladım?" tepkisinde bulundu.

Bahçeli sert tepki göstermişti

Göreve geldikten sonra "Dersim Belediyesi" adındaki Twitter hesabını kullanan TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na en sert tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti.

Bahçeli, "İlgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır. Türkiye’de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır" ifadelerini kullandı.