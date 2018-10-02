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Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? Açıklama yapılmadı

MHP parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sol yanağındaki morluğun sebebi merak konusu oldu.

02 Ekim 2018 Salı 12:00
Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? Açıklama yapılmadı

TBMM'nin dün yeni yasama dönemine başlaması ile birlikte bugün parti liderleri ilk grup toplantılarını yaptılar. MHP parti grubu da Devlet Bahçeli liderliğinde toplandı.

Yanağındaki izin sebebi merak konusu 

Bahçeli yeni döneme ilişkin mesajlarını aktarırken herkesin gözü yüzündeki izdeydi. Bahçeli'nin sol yanağında yer alan izin sebebi merak konusu oldu.

Açıklama yok 

Hafif bir pansuman olarak görülen yaraya ilişkin, parti sözcüleri bir açıklama yapmazken, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlama geleneğini sürdüren Bahçeli'nin bir açıklama yapması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 12:00
  1. bahçeli
  2. Bahçeli'nin yüzündeki morluk

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