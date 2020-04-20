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Aktüel

Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdürü evde hamur açtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, evde oklavayla hamur açtığı anlara ilişkin görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

2020-04-20 15:49:55 -
Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdürü evde hamur açtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, evde oklavayla hamur açtığı anlara ilişkin görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, resmi Twitter hesabı üzerinden oklavayla hamur açtığı anların görüntüsünü paylaştı. Fikret Hayali paylaşımına, “Evde Kalınca. Ata Dede Mesleği...” notunu düştü.

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