Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i MHP'ye dönmeye davet etmişti. İYİ Parti'den bu çağrıya ilk cevap geldi. Bahçeli'nin "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır" sözlerine yönelik İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte Ağıralioğlu'nun o açıklamaları...

"Siyasi koordinatlarımızı yeniden bulmaya çalışıyor değiliz"

- Biz CHP ile beraberliğimizi zaman zaman kamuoyuna tekraren paylaşma ihtiyacı duyarız. Bizim beraberliğimiz AK Parti ve MHP beraberliği gibi değildir. Seçimlerde demokrasiye çeşitlilik sunduk. Ayasofya Camii'ne genel başkanımız gitti diye, siyasi koordinatlarımızı yeniden bulmaya çalışıyor değiliz.

İYİ Parti iktidar hedefi olan bir partidir

İYİ Parti iktidar hedefi olan bir partidir. İçinde 83 milyonun huzur bulacağı bir ülke hayalimiz var.

Dini, mezhebi ne olursa olsun bu topraklara sadakati olan herkesin memleketin birinci sınıf vatandaşı olduğu bir Türkiye hayali kuruyoruz. CHP ile beraberliğimiz katolik nikahı değil, ilkeli bir siyasi beraberlik bizimkisi. Bunun yerel seçimlerde milletimizin teveccühüne mazhar olduğunu görmeseydik, başka bir şey yapardık.

Herkesin aynı şeyi savunduğu bir parti değiliz

Bizim CHP ile veya bundan sonra oluşacak denklemlerle beraberliklerimiz olabilir. Bizi milletimiz şöyle bilsin, Türkiye'de herkesin aynı şeyi savunduğu bir parti değiliz. Farklılıkları denklik sayan bir partiyiz.

Cumhur İttifakı kendisine ait siyasal alan çiziyor, bizim de siyasal sorumluluk alanımız var. İYİ Parti tek başına iş başına gelmek için kurulmuş bir parti. Böyle bir sorumluluğu taşıyacağız. Biz Tayyip bey gitsin de ne olursa olsun ittifakı değiliz.