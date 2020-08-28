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Aktüel Bahçelievler'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aktüel

Bahçelievler'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 20:23:08 -
Bahçelievler'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, aynı dairede oturan yabancı uyruklu 5 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Kayalar Sokak'taki binada aynı dairede oturan 5 kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alan polis, dairede bir süre inceleme yaptı.

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