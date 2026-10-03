Bahçelievler'de sokak hayvanlarına 9 ayda yaklaşık 28 bin 600 poliklinik hizmeti

Bahçelievler Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının 9 aylık tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Belediyenin verilerine göre 2026'nın ilk 9 ayında yaklaşık 28 bin 600 poliklinik hizmeti verildi; vatandaşlardan ulaşan yaklaşık 16 bin 800 talebe ekipler karşılık verdi.

Aynı dönemde yaklaşık 3 bin 300 sokak hayvanına kısırlaştırma ve operasyon sonrası bakım hizmeti verildi, yine yaklaşık 3 bin 300 kuduz aşısı uygulandı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan yaklaşık 150 hayvan ise sahiplendirilerek yeni yuvasına kavuştu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, 'Her Canlının Yaşama Hakkı Var' anlayışı ve 'Kısırlaştır, Aşıla, Satın Alma Sahiplen' yaklaşımıyla sokak hayvanlarının sağlık, bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçlerinde hizmet veriyor. Çalışmalar, Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Bahçelievler Mahallesi Erde Sokak'taki klinikte yürütülüyor.

Veteriner hekimler, mahallelerde ve iş yerlerinde hasta ya da yaralı olarak tespit edilen sokak hayvanlarına müdahale ediyor. Sahiplerinden kaçan hayvanların aileleriyle yeniden buluşturulması için de çalışma yürütülüyor.

Uygun görülen vakalarda muayene ve tedavi, vatandaşların da görebileceği biçimde sahada yapılıyor. Ekipler, hem hayvan sağlığının korunması hem de sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altında tutulması amacıyla kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor; tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan hayvanlarla ilgili süreçler yürürlükteki mevzuata uygun ilerliyor.

Boğazköy'de yaklaşık 50 bin metrekarelik Doğal Yaşam Alanı

Belediye, mevcut veterinerlik hizmetlerinin yanında yeni bir projeye hazırlanıyor. Arnavutköy ilçesi Boğazköy bölgesinde Orman Bölge Müdürlüğü'nün tahsis ettiği yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda Doğal Yaşam Alanı oluşturulması için çalışmalar sürüyor. Proje tamamlandığında sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonuna yönelik hizmet kapasitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

Merkez ziyarete açık, yıkım alanlarında vektörle mücadele

Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, her gün 14.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açılıyor. Bahçelievler'deki okulların yanı sıra farklı ilçelerden gelen öğrenciler, hayvansever dernekleri, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları da merkezi geziyor; ziyaretlerde çocuklara ve vatandaşlara hayvan sevgisi, hayvan bakımı ve sahiplendirme konularında bilgi veriliyor.

Müdürlük, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının yanı sıra halk sağlığını korumaya yönelik vektörle mücadele hizmetlerini de sürdürüyor. Kentsel dönüşüm kapsamındaki bina yıkımlarının ardından oluşabilecek uçkun, haşere ve kemirgenlere karşı saha çalışmaları yapılıyor. Birim ayrıca gıda denetimi ile hayvanlara kötü muamelenin önlenmesine yönelik görevleri de yürütüyor.

Bahadır: Sessiz dostlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 4 Ekim'in yalnızca bir farkındalık günü değil, hayvanlara karşı sorumluluğun hatırlandığı önemli bir gün olduğunu belirtti.

Bahadır şunları söyledi: "Bizim için hayvan sevgisi yalnızca 4 Ekim'de hatırlanan bir konu değil. Ekiplerimiz yılın 365 günü hasta, yaralı ve bakıma ihtiyaç duyan can dostlarımız için sahada. (...) Şimdi yaklaşık 50 bin metrekarelik Doğal Yaşam Alanımızla bu hizmet kapasitesini daha da ileri taşımak istiyoruz. Sessiz dostlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz."