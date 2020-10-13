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Aktüel Bahçelievler'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Aktüel

Bahçelievler'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:36:03 -
Bahçelievler'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kişinin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde Sevim Ş'nin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sahte içkinin dağıtımı ve satışından sorumlu olduğu değerlendirilen Ercan P, Salih Ö. ve İbrahim B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Kent genelinde, sahte içkiden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin de hastanede tedavisi sürüyor.

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